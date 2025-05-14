中拉論壇 習提巴拿馬運河「反美」史 籲團結追求公平正義 啟「五大工程」建命運共同體

堅定支持拉方護主權 反外部干涉

成立10年的中拉論壇，全稱是中國-拉美和加勒比國家共同體（拉共體）論壇，昨在北京舉行部長級會議。新華社報道，出席會議開幕式的各國領導人還包括拉共體輪值主席國哥倫比亞總統佩特羅、巴西總統盧拉、智利總統博里奇等。

習近平演講時表示，中方堅定支持拉方維護國家主權獨立、反對外部干涉。「上世紀60年代，中國各地舉行大規模群眾遊行，聲援巴拿馬人民收回運河主權；70年代，拉美國家開展了保衛200海里海洋權鬥爭，中國旗幟鮮明支持廣大發展中國家合理要求；1992年以來，中國連續32次在聯合國大會投票，支持終止美國對古巴封鎖的決議。」

美國總統特朗普早前揚言要「收回」巴拿馬運河，令外界高度關注中美的運河博弈。習近平昨提及的歷史，是1964年1月，巴拿馬人要求在美國控制的運河區升起巴拿馬國旗，演變成反美騷亂，美軍開槍鎮壓巴拿馬民眾導致20餘人死亡、數百人受傷。當月，中國各地連續多日舉行大遊行，聲援巴拿馬人民的「反美愛國正義鬥爭」。

習近平昨亦提到，中拉近年在高質量共建「一帶一路」框架內實施200多個基礎設施建設項目，中拉衛星合作成為高技術領域南南合作典範，秘魯錢凱港順利開港開啟亞拉陸海新通道，中拉貿易額去年首次突破5000億美元。

稱貿戰沒贏家 霸凌霸道孤立自身

「關稅戰、貿易戰沒有贏家，霸凌霸道只會孤立自身。」習近平表示，中國同拉美和加勒比國家都是全球南方重要成員，「獨立自主是我們的光榮傳統，發展振興是我們的天然權利」。他說，面對地緣政治和陣營對抗暗流湧動，單邊主義、保護主義逆流滋長，中方願同拉方攜手啟動團結、發展、文明、和平、民生五大工程。

習近平呼籲雙方要就重大國際和地區問題加強溝通和協調，未來3年，中方將每年邀請300名拉共體成員國政黨幹部來華考察訪問，交流治國理政經驗；中方將向拉共體成員國提供3500個政府獎學金名額、1萬個來華培訓名額等，此外，中方決定首批向拉美和加勒比地區5個國家實施免簽政策，願同拉方堅定維護多邊貿易體制。

拉美和加勒比國家被視為美國傳統勢力範圍，此前有分析稱，中國利用中拉論壇提升對美國「後院」的影響力，可反制美國的亞太戰略。中方則強調，拉美是拉美人民的家園，不是哪個國家的「後院」。

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