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台軍首試海馬斯 33枚火箭彈轟海

【明報專訊】台軍向美國採購的首批M142高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬斯）去年10月運抵，昨日在屏東九鵬基地進行首次實彈射擊驗證，共對海發射33枚火箭彈驗證成果。

射程可達300公里

首批海馬斯由台灣陸軍第58炮兵指揮部多管火箭連接收、訓練。中央社報道，昨日操演是射擊訓練彈，當指揮官下達發射命令後，只見導引火箭彈（GMLRS）伴隨着濃濃尾煙迅速飛向外海，並在空中爆出「砰」聲響。11輛發射車各發射3枚，共分4波次，其間第3次是多輛同時射擊。現場還演練故障排除能力，美國原廠也派出技術人員在現場協助。

海馬斯可搭載一個6聯裝227毫米火箭夾艙，或是一枚射程達300公里、具導向功能的陸軍戰術區域導彈（ATACMS）夾艙。台軍共採購29套海馬斯、戰術區域導彈及精準火箭等；首批11套海馬斯已於去年交運，第2批18套於2026年交運。台灣防長顧立雄昨到現場全程觀看射擊過程，在射擊結束後則驅車至發射陣地，慰勉參與射擊演練的多管火箭連官兵。

《自由時報》報道，這次操演屬於台灣陸軍年度精準彈藥射擊操演一環，隨後的「神弓」操演將射擊刺針防空導彈，「神鷹」操演則由航特部直升機進行實彈射擊，搭配昨日火箭炮操演，全面驗證陸、空聯合戰術打擊火力。

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