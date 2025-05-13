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盧拉訪華見中企 涵軍工能源汽車廠

【明報專訊】巴西總統盧拉於5月10日至14日國事訪問中國。巴西官方新聞稿提到，盧拉昨在下榻酒店先後會見了廣汽集團董事長馮興亞、運達能源科技集團董事長陳棋、北方工業集團總裁陳德芳、遠景能源創辦人張雷等人率領的高管團隊。

廣汽擬投資巴西生產電動混能車

這些中國公司都有興趣或將與巴西投資合作，其中，遠景能源將在巴西投資10億美元，用甘蔗生產可持續航空燃料；運達能源和巴西科研機構SENAI CIMATEC合作建立新能源創新中心，聚焦風電、光伏、儲能及綠氫技術研發，並投資建設風電整機及儲能設備製造基地；廣汽集團計劃在巴西投資電動和混合動力汽車生產。 ​

值得留意的是，北方工業集團也即是中國兵器工業集團，是中國最大的武器裝備製造企業，雙方可能在國防和公共安全等領域有合作，不過官方聲明未提及內容。盧拉昨還參加一場兩國商界研討會的閉幕式。

盧拉的夫人羅桑熱拉當天則出席巴西電影《我仍在此》中國首映禮，她表示《我仍在此》能來到中國土地，對於巴西電影而言是很重要的時刻。中國外交部發言人林劍昨稱，中方認為在當前變亂交織的國際形勢下，盧拉此訪具有重要意義，將進一步豐富中巴命運共同體的戰略內涵，展現中巴引領全球南方國家加強團結協作，促進地區和世界穩定繁榮的堅定意願和責任擔當。

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