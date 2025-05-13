何立峰：中國將全面深入參與WTO改革

何立峰稱，以WTO為核心的多邊貿易體制是國際貿易的基石，各方應在WTO框架下通過平等對話解決分歧和爭端，共同維護多邊主義和自由貿易，促進全球產業鏈供應鏈穩定暢通。新華社報道，何立峰應詢介紹了5月10日至11日在日內瓦舉行的中美經貿高層會談有關情况。

伊維拉：對中美會談進展感高興

伊維拉在當天發表聲明說，她對會談取得積極成果感到高興，會談標誌着向前邁出重要一步。伊維拉稱，在當前全球緊張局勢下，此進展不僅對美國和中國很重要，對世界其他地區，包括最脆弱的經濟體也很重要。她表示，期待兩國在此基礎上找到可行方案，緩解緊張局勢，恢復可預測性，增強對多邊貿易體系的信心。

另外，國新辦昨發布《新時代的中國國家安全》白皮書提到，近期美國濫施關稅，嚴重違反WTO規則，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，中國採取必要的合理反制措施完全是符合國際法和國際通行做法的正當防衛。中國有關部門負責人指出，中國有決心有信心有能力應對美國關稅衝擊，致力於維護多邊貿易體制，維護國際公平正義。