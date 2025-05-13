明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

四大電商撐市 合辦出口轉內銷博覽

【明報專訊】為扶持外貿企業經營，中國當局大力推動出口轉內銷，由阿里巴巴、京東、拼多多、抖音四大電商平台首次聯手舉辦的中國首屆出口轉內銷商品博覽會，下月將在北京展覽館舉行。

下月登場 助外貿拓內銷共渡時艱

中美關稅戰稍微喘定，惟全球消費依然疲弱。據《證券日報》報道，將於6月27日至29日舉辦的出口轉內銷博覽會以「外貿優品，質敬中國」為主題，由新浪財經聯合四大電商平台共同主辦，創新打造外貿轉型示範平台。

展覽將採取「線上+線下」融合展覽模式，旨在搭建一座橋樑，連接外貿企業和國內消費市場，促進全球優質製造資源與本土需求的精準對接，助力外貿企業開拓國內市場，共渡時艱。

此前為支持出口轉內銷，四大平台也推出具體舉措。京東已於4月宣布設立扶持外貿商專項採購資金，計劃未來一年內採購不少於2000億元（人民幣，下同）的出口轉內銷商品，並安排專業團隊協助廠商定製產品，同時設置專區引流，避免陷入低價競爭。

阿里巴巴聯合抖音推出「廠長直播」等新型營銷模式，幫助製造企業拓展銷售渠道；拼多多則通過「千億補貼」政策降低商家運營成本；與此同時，相關平台還提供快速物流通道，提升銷售效率。

除各平台釋放外貿利好消息以外，各地也在積極尋求轉型。據央視新聞報道，去年實現進出口5.26萬億元、增長7.4%的浙江省，為了穩住外貿基本盤，在不斷加快創新產品研發，積極開拓全球市場。今年以來，浙江省已組織逾1200個團組赴境外開展經貿洽談活動，達成意向訂單逾490億元。

上 / 下一篇新聞