四大電商撐市 合辦出口轉內銷博覽

下月登場 助外貿拓內銷共渡時艱

中美關稅戰稍微喘定，惟全球消費依然疲弱。據《證券日報》報道，將於6月27日至29日舉辦的出口轉內銷博覽會以「外貿優品，質敬中國」為主題，由新浪財經聯合四大電商平台共同主辦，創新打造外貿轉型示範平台。

展覽將採取「線上+線下」融合展覽模式，旨在搭建一座橋樑，連接外貿企業和國內消費市場，促進全球優質製造資源與本土需求的精準對接，助力外貿企業開拓國內市場，共渡時艱。

此前為支持出口轉內銷，四大平台也推出具體舉措。京東已於4月宣布設立扶持外貿商專項採購資金，計劃未來一年內採購不少於2000億元（人民幣，下同）的出口轉內銷商品，並安排專業團隊協助廠商定製產品，同時設置專區引流，避免陷入低價競爭。

阿里巴巴聯合抖音推出「廠長直播」等新型營銷模式，幫助製造企業拓展銷售渠道；拼多多則通過「千億補貼」政策降低商家運營成本；與此同時，相關平台還提供快速物流通道，提升銷售效率。

除各平台釋放外貿利好消息以外，各地也在積極尋求轉型。據央視新聞報道，去年實現進出口5.26萬億元、增長7.4%的浙江省，為了穩住外貿基本盤，在不斷加快創新產品研發，積極開拓全球市場。今年以來，浙江省已組織逾1200個團組赴境外開展經貿洽談活動，達成意向訂單逾490億元。