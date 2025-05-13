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中國臨牀首試侵入式腦機 憑意念打機 植入體嵌顱骨極幼電極埋大腦 下步嘗試操作機械臂

【明報專訊】中國首宗侵入式腦機接口系統的前瞻性臨牀試驗上月在上海實施，「澎湃新聞」昨日披露，四肢截肢的受試者目前已能夠通過意念操控鼠標，玩五子棋、賽車等電子遊戲。

訓練操作一個多月 暫無不良反應

該名受試男子在一次高壓電擊事故中失去四肢。今年3月25日，他在復旦大學附屬華山醫院接受手術，植入由上海階梯醫療科技有限公司開發的腦機接口產品。兩根僅有頭髮絲百分之一粗細的柔性電極，通過微創手術被埋入他的大腦，連接在一塊鑲嵌於顱骨上的硬幣般大小（直徑26mm、厚度不到6mm）的植入體。通過這個植入體，採集到的大腦信號以無線的方式傳輸給外部設備（安裝接收器的帽子，可無線充電），並轉換成電腦能夠理解的操作意圖。

整個手術約一個多小時。受試者在醫院簡單訓練一周後回到家中，迄今未出現不良反應。經過一個多月的訓練，該受試者已能通過意念操作電腦。

「想像虛擬胳膊在左右移動」

「我們讓受試者想像自己有一隻虛擬的胳膊在左右移動，對應電腦中小球的移動，通過這樣的方式建立聯繫。」階梯醫療創辦人、中國科學院腦智卓越中心研究員趙鄭拓8日表示，「後面他做着做着，最後感覺忘記了自己的虛擬胳膊了，只要看着目標位置，小球就過去了。」實現在手機、平板、電腦上操控光標後，受試者下一步將嘗試控制機械臂、輪椅等智能設備，完成抓握等操作，將訓練3到6個月。

階梯醫療成為繼美國富商馬斯克的Neuralink後，全球第二家進入臨牀階段的侵入式腦機接口公司。趙鄭拓表示，與Neuralink公司相比，階梯醫療的植入體要薄一半左右，因此不需要貫穿顱骨，只在大腦運動皮層上方的顱骨上「打薄」出一塊5毫米左右的凹槽用以鑲嵌設備，再在凹槽中打一個小孔，將電極尖端植入腦組織，深度在5至8毫米左右。鑲嵌在顱骨中的設備與顱骨平齊，頭皮縫合之後摸不到突起。

稱屬全球最細神經電極

要減少對大腦組織的傷害，需要將這些電極做得極細小和柔軟。階梯醫療創辦人、中國科學院腦智卓越中心研究員李雪介紹道，他們使用的電極是目前全球最小尺寸的神經電極，截面積僅為Neuralink所使用電極的1/5到1/7。「這些電極非常纖細，在空中可以飄起來。它們彎曲的時候產生的作用力與細胞之間的作用力差不多，讓腦細胞幾乎『意識』不到旁邊有異物。」

明年大規模試驗 2028年有望應市

趙鄭拓稱，該試驗按照與醫療器械註冊臨牀試驗同等的法規要求，在藥監系統的指導下開展，其成果可以加快後續正式註冊的進度。明年初，階梯醫療會開啟大規模臨牀試驗，預計招募30至40名受試者；2028年左右該產品有望進入市場。階梯醫療成立於2021年8月，今年2月完成3.5億元人民幣B輪融資。預計明年初推出下一代產品，能滿足更複雜物理終端設備的控制需求，同時還將開發語言解碼功能。

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