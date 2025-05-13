關稅減幅超預期 港美歐股漲 北水先獲利淨走資185億

美匯人民幣齊漲 避險資產跌

匯市方面，受協議消息刺激，美匯指數曾升逾1.3%，見一個月新高。人民幣同步急漲，離岸價曾升穿7.2水平，單日大升逾0.5%，在岸價亦升至近7.2關，單日升逾0.4%，見半年高位。資金避險情緒急降溫，避險資產日圓、瑞郎、黃金等齊大跌。日圓單日瀉1.8%，兌每美元跌穿148見一個月低位，金價更曾大跌逾3%至近3200美元關。

中美貿易戰「停火」，市場憧憬經濟衰退風險大減，國際油價急彈逾3%，紐約期油升近63美元關。

恒指曾升逾800點 創逾一月最大升幅

恒指昨高開316點，午後約3時中國商務部發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，大市應聲炒上，最多升817點或3.58%，是4月10日後最大升幅，高見23,685點，是3月28日後最高，收市報23,549點，升681點。港股已連升8日，累升1577點或7.2%。科指全日急升超過5%，報5447點。

大市成交急增近一倍至3224億元，是4月10日後最多。中美關稅大幅下降，出口、電子、汽車、家電股等上升。創科實業（0669）、德昌（0179）升逾6%，聯想（0992）升近一成。舜宇（2382）升近一成半，為表現最好藍籌；比亞迪電子（0285）升近14%。至昨晚10時，道指升逾千點，報42,285點；納指升3.7%，至18,596點，亞馬遜升7.7%，蘋果升5.3%，特斯拉升6.2%。

摩根：美聯儲減息壓力減輕

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，今次關稅下調幅度超乎預期，顯示雙方都意識到關稅將打擊全球經濟增長，談判是一個更好的選擇；雖然90日時間可能不足以讓兩國達成詳細協議，但仍可對談判進程帶來壓力，該行正觀望今次協議其他條款細節，例如中國會否放寬稀土出口限制。他續稱市場對今次協議的即時反應是正面，料市場短期內將恢復風險偏好情緒，美聯儲局減息壓力亦暫時減輕。

花旗在中美公布減關稅前表示，假設中美就關稅會談取得進展，上調恒指今年底目標價2%至25,000點，並予明年上半年目標價26,000點。該行並將內地消費板塊評級上調至「增持」；但因全球貨運量面臨下行風險，將航運板塊評級下調至「中性」。

（關稅戰）