新華社文章：美需珍惜中國善意並展誠意

【明報專訊】中美於瑞士日內瓦舉行的兩天經貿高層會談結束後，新華社昨日發表清華大學中國發展規劃研究院常務副院長董煜的署名文章稱，美國需珍惜中方沒有關上談判大門的善意，並強調中國的善意和耐心是有限度的，絕不適用那些持續毫無底線的壓迫訛詐和出爾反爾。
玉淵譚天：中方反制態度收效
董煜的文章強調，即使面對美國的極限關稅施壓，中國經濟基本面依然優於美國；而美國股市近期的變化並不能說明信心在恢復，恰恰是因為國際資本看到中國沒有放棄善意、沒有關上談判大門。「現在他們（美方）真正需要的，是珍惜中方的善意，展現自己的誠意，帶着真誠的態度坐下來好好談，而不是把希望寄託在不可能發生的『中國經濟崩潰論』上。」
央視旗下新媒體「玉淵譚天」指出，會談結果說明中方此前的堅決反制和鬥爭態度起到了非常好的效果，反制措施確實對美方造成重大影響，美國政府才會在會談後將關稅降低至基準關稅水平。
《環球時報》前總編輯胡錫進撰文表示，中美雙方發布聯合聲明，這在中美之間近年來是罕見的。胡錫進認為中國實現了各國之間與美國最平等的一次談判；雙方之前劍拔弩張，但第一次正式接觸就取得實質成果，這一令人吃驚的轉折，恰恰是中國敢於鬥爭並且毫無懸念堅持原則的結果。