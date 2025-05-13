中美互大降關稅 停戰90天 減至10%及30% 「芬太尼稅」維持 央媒：稀土續管制

特：周末或與習「交談」 華同意全面開放市場

何立峰：會談為彌合分歧合作打下基礎

美國總統特朗普周一在白宮記者會上形容，中美貿易談判「重置」兩國關係，鑑於以上成果，他或於周末跟中國國家主席習近平「交談」。他又稱「中國同意對美國企業全面開放市場」，而美國對華關稅不會回復至145%水平。

中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰在會談後記者會形容會談「坦誠、深入、具有建設性」，邁出了通過平等對話協商解決分歧的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。

美國自4月初加徵「對等關稅」，中國反擊，引發關稅戰月餘，直至中美經貿高層會談5月10至11日舉行帶來重大轉折。聯合聲明表示，美方承諾，4月2日公布對中國（包括港澳）商品加徵的34%「對等關稅」中，24%的關稅暫停實施90天，保留10%稅率；美方撤除4月8日、4月9日兩道行政命令對這些商品的加徵關稅（由34％增至125％，即總計加了91個百分點）。

中方則修改祭出反擊的稅委會（國務院關稅稅則委員會）公告，其中2025年第4號公告加徵美國商品關稅中，24%的關稅暫停實施90天，同時保留10%的關稅；並取消根據稅委會第5號、第6號公告對這些商品的加徵關稅。此外，採取必要措施，暫停或取消自4月2日起針對美國的非關稅反制措施。

聯合聲明表示，採取上述舉措後，建立中美經貿磋商機制，繼續就經貿關係在中國、美國，或雙方商定的第三國協商。

中國商務部發言人解釋，美方取消了共計91%的加徵關稅，中方相應取消了91%的反制關稅；美方暫停實施24%的「對等關稅」，中方也相應暫停實施24%的反制關稅。

發聯合聲明 建磋商機制

美財長：雙方不欲脫鈎 解芬太尼危機可降稅

美中經貿美方牽頭人、美國財政部長貝森特會後對媒體表示，兩國已就90天的「停火期」達成協議，雙方都表現出極大尊重，「兩國代表團的共識是，雙方都不希望脫鈎」。他說，今輪協議內容不包括鋼鐵、半導體、醫藥等美方界定為應課特定關稅的進口貨品。

在美方加徵「對等關稅」前，已於2月、3月就芬太尼問題對中國商品課20%關稅，此次並未取消。貝森特稱，中美雙方就推進解決芬太尼問題作了堅實且富成效的討論，他稱倘北京「積極參與」解決芬太尼危機，有機會可以下調部分20%的芬太尼關稅。聯合聲明內容亦未明確涵蓋小額包裹（價值800美元或以下）關稅政策。

未涵鋼鐵半導體等 未提小額包裹關稅

至於中方暫停或取消的「非關稅反制措施」是否包括備受關注的稀土出口管制，央視旗下新媒體「玉淵譚天」昨指出中國稀土出口管制還在繼續，並提及此前美國研究機構擔憂中國的稀土管制使美國無力填補稀土缺口。路透社認為中國完全取消稀土出口管制的可能不大，但可能會加快審批出口許可申請。

多名內地專家接受《環球時報》訪問時都說會談成果超出預期，但亦提出審慎態度。中國社科院經濟學者高凌雲說，當前關稅對企業和消費者而言仍是較大負擔，後續須繼續談判。社科院學者楊水清提醒，美國政府正在針對半導體、藥品、汽車、關鍵礦物等作「232調查」，關稅可能會增高。

明報記者

（關稅戰）

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