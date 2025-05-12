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內地私樓銷售面積 現房佔比升至三成

【明報專訊】「現房銷售」近期再次引發內地市場關注。近年來，多地積極設立現房銷售試點，相關配套支持政策不斷完善，推動現房銷售在市場佔比穩定增加，去年現房佔全國商品房銷售面積超過30%。

「澎湃新聞」昨報道，從地方試點來看，海南是中國首個省級推出現房銷售政策的省份，自2020年3月，規定新出讓土地建設的商品住房實行現房銷售制度。

北京自2021年起，擴大現房銷售試點範圍。深圳2023年8月亦重啟現房銷售，打破自2016年以來的空白。據中國指數研究院監測，自2022年末，內地已有超過30個省（市）設現房銷售試點，推出相關支持政策。其中，合肥、鄭州、長沙等地訂明部分項目為現房銷售試點。

此外，多地還推出一系列配套政策。例如贛州多區縣延長現房銷售項目土地出讓金繳納期限，緩解開發商資金壓力；九江多區縣向購買現房銷售項目的購房者提供契稅補貼，刺激購房需求；山東多地提高購買現房的公積金貸款額度，降低購房成本。

目前，現房銷售在市場佔比正逐步提升。根據國家統計局的數據，去年內地現房銷售面積佔比達30.84%，在2020至2023年的4年間，現房銷售佔比分別為12.7%、13%、17.3%、22.5%。

彭博稱政府研只准賣現房

彭博社日前引述匿名消息人士指，內地正考慮更改全國商品房銷售制度，要求發展商只可銷售已建好的現樓，取代主流的預售樓花制。

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