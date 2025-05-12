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新加坡演員涉嘲「中國人大部分都是傻×」 官媒：零容忍

【明報專訊】在中國發展的新加坡籍藝人李凱馨（圖），近日因疑涉一段貶低中國人的錄音，引發內地網民強烈不滿。李上周六（10日）在微博道歉，強調「這絕對不是我說的話」；其工作室也發聲明，強調錄音虛假揑造。不過，內地官媒未買帳，多間官媒批評李凱馨。《北京日報》微博評論指，「這種『端起碗吃飯，放下碗罵娘』的矛盾行徑，不僅刺痛公眾情感，也會造成極為惡劣的影響」。

「藝人吃中國飯砸中國鍋絕不容忍」衝上微博熱搜，昨日凌晨「霸榜」（長時間排在熱搜第一）。綜合內地媒體報道，有自稱是李凱馨前助理的網民表示，在一段錄音中，李凱馨疑提及「紅了就紅唄，有錢賺不就好了，我也不是為了紅，而是為了錢」、「就因為中國人大部分都是傻×」等。

自稱前助理發錄音 李凱馨指造假

李凱馨及其工作室前天均發布聲明，稱李始終尊重並熱愛中國文化，網絡流傳錄音等內容純屬造假；其工作室又稱將依法維權。

「辱華錄音」事件發酵後，李有份出演的大陸古裝武俠劇《赴山海》緊急刪除其名字，預告片中她的鏡頭也大量刪減。

多間內地官媒刊發文章評論。《北京日報》微博稱，「中國市場始終向認同中國文化、尊重中國觀眾的創作者敞開，但對吃中國飯砸中國鍋的行為，絕不容忍！」湖北廣播電視台旗下「長江雲新聞」稱，這不僅是娛樂圈震盪，更反映出大眾對藝人道德、價值觀的關注，以及對國家尊嚴、民族情感的捍衛。

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