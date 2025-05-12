官網稱漢族「其餘人口」 台行政院：促進平權

漢族是台灣的絕對多數族群，不過有網民發現台行政院官網的「國情介紹」，將台灣已設戶籍人口由2023年的「以漢人為最大族群，佔總人口96.4%」改為「台灣目前已設戶籍人口2.6%為原住民族群，另外來人口佔1.2%，其餘人口佔96.2%」。將多數族群列為「其餘人口」的做法，引發網民及國民黨立委質疑。

藍營批認知作戰 質疑意識形態先行

《聯合報》報道，李慧芝表示，當時將台灣族群現况主要分成「漢民族」、「台灣原住民族」、「新住民」等，如此「漢番」兩大族群的族群論述，不利消除種族歧視、形塑族群平權。目前僅有原住民族群須依法登記，外來人口依初次設籍記錄統計，其他族群人數無法分類統計，全數歸類漢人與事實不符，故改以「其餘人口」稱之，以客觀事實描述人口結構，無其他政治考量。

對台灣政府解釋，國民黨立委及不少台網民都不認同。國民黨立委陳菁徽批評賴清德政府「搞認知作戰第一名」，用信息差欺騙民眾。她批評，面對國際動盪，賴政府現在最強的卻是大罷免、大造謠、大出征，現在還有「大改名」。

國民黨立委林沛祥質疑，乾脆改成「火星來的」是否更符合族群融合、民主自由，民進黨用意識形態治國，不如務實解決民生問題。