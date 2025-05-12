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逢關稅談判 中拉論壇明啟「護多邊」 習近平開幕致辭 將定未來3年合作

【明報專訊】外交部昨日宣布，經中國與拉丁美洲和加勒比國家共同體（CELAC）雙方共同商定「中國-拉共體論壇」第4屆部長級會議明日在北京舉行。國家主席習近平將出席開幕式並發表講話。此次會議正值中美關稅談判，為應對美國加徵關稅，中國近期已與拉美多國簽訂農糧作物採購協議，央視旗下新媒體「玉淵譚天」發文稱，在中美經貿會談前的關鍵時刻，中國正從多渠道尋找美國產品的替代。

新華社報道，中共中央政治局委員、外交部長王毅將主持會議；拉丁美洲和加勒比國家共同體成員國外長或代表、有關區域性國際組織負責人將出席會議。外交部長助理苗得雨昨介紹會議詳情時表示，本屆會議將通過兩份成果文件，分別是《北京宣言》及共同行動計劃，前者將展現中拉雙方在「求和平、謀發展、促合作」方面的決心。

至於共同行動計劃，苗得雨表示，此涉及雙方在科技創新、經貿投資、金融、基礎設施、農業糧食、工業信息化、能源發展，以及共建「一帶一路」等領域合作的具體措施，將指導未來3年中拉合作。

苗得雨指出，美國把關稅作為實施極限施壓、謀取私利的武器，是典型單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑，以犧牲世界各國正當利益，服務美國霸權私利。中方將堅決維護自身發展利益，捍衛國際公平正義，維護國際經貿秩序。他並稱，中方願與拉美國家加強溝通協調，共同努力維護多邊主義，維護多邊貿易體制。

盧拉訪華撐貿易平衡 哥倫比亞擬入帶路

出席會議的巴西總統盧拉上周六（10日）已抵達北京，國事訪問中國。巴西外交部早前表示，盧拉此行標誌着巴西外交重視貿易平衡、捍衛多邊主義，在中美貿易戰升溫下，正是中巴兩國探索新合作途徑的良機。消息表示，智利總統博里奇，以及哥倫比亞總統佩特羅稍後也將訪華。

佩特羅訪華前表示，他將在訪華期間與習近平會晤時，簽署加入「一帶一路」的意向書。巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）早前宣布退出中國「一帶一路」倡議。法新社報道指出，哥倫比亞簽署意向書，將增強北京在中美影響力之爭的聲勢。

央視：與拉美簽多單 覓美貨替代品

央視旗下新媒體帳號「玉淵譚天」發文稱，在中美經貿會談前，中國正從多渠道尋找美國產品的替代，其中與阿根廷出口商簽訂合同意向書採購大豆、玉米、植物油。上月初，中國亦與巴西簽署至少240萬噸的大豆採購合同，相當於中國通常月均進口量的近三分之一。

中國自2014年與拉丁美洲和加勒比國家共同體建立制度化合作機制「中國-拉共體論壇」，成員包括中國以及33個CELAC成員國。該論壇主要目的是在基礎設施、礦業、能源和技術轉移等領域，與拉美國家投資合作，也是中國在拉美和加勒比海地區推動「一帶一路」倡議的重要管道。

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