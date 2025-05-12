武漢肥胖者節食昏迷 醫生：併發風險高

報道引述武漢市第一醫院臨牀營養科副主任孟慶彬稱，上述危險經歷並非臨牀個例，「許多肥胖患者在減肥時選擇錯誤的方式，導致營養素缺乏，出現維生素、微量元素缺乏以及電解質紊亂等問題，引起併發症，嚴重影響了自身健康」。

中國人民解放軍306醫院內分泌科主任醫師許樟榮表示，由於胰島素不足，胰高血糖素、長激素、腎上腺皮質激素相對或絕對增多，脂肪分解加速，酮體產生過多，無法完全排出體外，故在血液大量積蓄，血酮水平升高。由於大量有機酸聚積消耗體內鹼貯備，超過體液緩衝系統、呼吸系統代償能力，導致酸中毒。酮酸中毒平均死亡率為2%至10%。

專家稱斷食反增磅 可損記憶力

另據「央視新聞」報道，北京友誼醫院減重與代謝外科主任張鵬表示，過度節食不科學，不吃晚餐並不能減肥。他稱，若長期不吃晚餐，早餐、午餐的食物熱量會自動轉化為脂肪，體重反而增加；一旦恢復晚餐飲食，體重反彈速度會非常快。

「斷碳水的方法減肥雖然能讓人在短時間內掉秤，但難以持久，同時會帶來一些副作用。」張鵬表示，不科學的斷碳水會傷害身體，例如腦細胞主要靠葡萄糖供應能量，若長期斷碳水，大腦細胞葡萄糖供給不足，可能導致記憶力下降。