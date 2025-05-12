減磅成國策 多地設門診迎瘦身潮 衛健委：倘不遏 5年後成人肥胖超七成

「門診爆滿」登熱搜 醫生：每日診逾150人

在「體重管理年」行動號召下，民眾減重需求高漲，中醫減重愈來愈受青睞。《四川日報》報道，「五一」假期剛過，成都中醫藥大學附屬醫院內分泌科便相當繁忙。科主任劉椏表示，「這幾天減肥門診的號都約滿了」，每天接診減重患者超過150人。

自去年6月，肥胖防控被提升到國家戰略高度。國家衛生健康委數據顯示，中國18歲以上居民超重率達34.3%，肥胖率達16.4%，且呈上升趨勢。若超重肥胖問題未被遏止，至2030年，中國成人超重肥胖率預計達70.5%，兒童超重肥胖率達31.8%，相當每3名成年人兩人超重、每3名兒童一人肥胖。

今年4月初，國家衛生健康委發布「關於做好體重管理門診設置與管理工作的通知」，鼓勵三級綜合醫院、兒童醫院、中醫醫院（含中西醫結合醫院、少數民族醫醫院）設置健康體重管理門診。北京大學人民醫院內分泌科、北京協和醫院、昆明市第一人民醫院、中山大學附屬第三醫院、復旦大學附屬華東醫院、上海市第十人民醫院等已設立體重管理門診。廣東省佛山市高明區中醫院中西醫結合體重管理中心上周五（9日）也舉行揭牌儀式開診。

醫生指費用高診期長 增醫療壓力

「九派新聞」援引武漢市第一醫院臨牀營養科副主任孟慶彬指出，肥胖問題近年來愈發突出，對患者和國家醫療體系帶來巨大壓力。孟慶彬表示，龐大肥胖人群基數背後隱藏諸多健康問題，尤其是肥胖相關的合併慢性疾病，如脂肪肝、高血脂、高血糖、高尿酸等代謝性疾病，以及胰島素抵抗等，甚至引發焦慮、抑鬱等心理問題。此外，肥胖患者即使因其他疾病就診，但若合併肥胖，其醫療費會增加，康復過程也延長，不僅給患者和家庭帶來負擔，對國家醫療資源也造成壓力。