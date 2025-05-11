明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

印巴戰果論台海 陸：有能力挫分裂 綠委：值台警惕 須適時調整防務

【明報專訊】中國武器系統在近日印巴軍事衝突中大出風頭，也引起兩岸輿論出現「今日印巴、明日台海」戰果論。大陸國台辦副主任仇開明昨日在一場研討會上也特別提及「在南亞發生的事件」，強調大陸「有能力挫敗台獨分裂圖謀」。有民進黨立委認為，巴基斯坦用中國武器壓制印度空軍的情况值得台灣警惕，因為大陸類似軍事技術可能在台海使用，政府須適時調整防務策略與武器採購方向。

2025年兩岸關係研討會昨在上海開幕，由國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心舉辦。仇開明在開幕式致辭時說，大陸有能力挫敗台獨分裂圖謀和外部勢力干涉，兩岸同屬一個中國，民進黨當局堅持台獨分裂立場，對內打壓異己，阻撓限制兩岸交流，對外卑躬屈膝，相關言行破壞兩岸和平。

中央社引述仇開明表示，最近看到台灣朋友發的短片，說自己10年前不敢相信大陸可以這麼強，居然可以做到在科技、商業、產業各方面趕超這麼快。仇開明說：「我想這也包括，這幾天我們在群組裏面廣泛討論的在南亞發生的事件。」隨後，來自台灣的「統一聯盟黨」榮譽主席戚嘉林上台致辭時，也呼應仇開明說，近日南亞傳出震驚世界的消息，巴基斯坦以大陸製戰機擊落印度的法國製戰機。

胡錫進：對抗解放軍 台軍將不堪一擊

台灣TVBS新聞網報道，當前台海局勢不斷升溫，印巴交戰情况傳到台灣也不免令民眾憂心忡忡。台灣的國防安全研究院專家蘇紫雲表示，巴國購入的殲10C安裝了KLJ-7A有源相控陣機載雷達，在隱形戰機以外，更先進的航電系統是決勝關鍵。《環球時報》前總編胡錫進撰文指出，看到印巴戰果的台軍應當由此知道，大陸的空軍力量和電子戰水平已經是世界一流的，大陸在台海地區的軍事裝備數量集結優勢更是無可比擬；一旦與解放軍對抗，台軍將不堪一擊。

民進黨立委陳冠廷表示，印巴衝突是中國與西方武器對抗的檢驗，對台灣安全具有重要啟示，將直接影響台灣的防衛策略，提醒台軍要了解哪些武器系統需要防範，以及哪些領域需要加強採購。不過，蘇紫雲認為台軍目前的美製F16V型戰機，裝備先進的AESA雷達，是有機會能與殲10C抗衡的現代化戰機。

上 / 下一篇新聞