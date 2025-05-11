印巴戰果論台海 陸：有能力挫分裂 綠委：值台警惕 須適時調整防務

2025年兩岸關係研討會昨在上海開幕，由國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心舉辦。仇開明在開幕式致辭時說，大陸有能力挫敗台獨分裂圖謀和外部勢力干涉，兩岸同屬一個中國，民進黨當局堅持台獨分裂立場，對內打壓異己，阻撓限制兩岸交流，對外卑躬屈膝，相關言行破壞兩岸和平。

中央社引述仇開明表示，最近看到台灣朋友發的短片，說自己10年前不敢相信大陸可以這麼強，居然可以做到在科技、商業、產業各方面趕超這麼快。仇開明說：「我想這也包括，這幾天我們在群組裏面廣泛討論的在南亞發生的事件。」隨後，來自台灣的「統一聯盟黨」榮譽主席戚嘉林上台致辭時，也呼應仇開明說，近日南亞傳出震驚世界的消息，巴基斯坦以大陸製戰機擊落印度的法國製戰機。

胡錫進：對抗解放軍 台軍將不堪一擊

台灣TVBS新聞網報道，當前台海局勢不斷升溫，印巴交戰情况傳到台灣也不免令民眾憂心忡忡。台灣的國防安全研究院專家蘇紫雲表示，巴國購入的殲10C安裝了KLJ-7A有源相控陣機載雷達，在隱形戰機以外，更先進的航電系統是決勝關鍵。《環球時報》前總編胡錫進撰文指出，看到印巴戰果的台軍應當由此知道，大陸的空軍力量和電子戰水平已經是世界一流的，大陸在台海地區的軍事裝備數量集結優勢更是無可比擬；一旦與解放軍對抗，台軍將不堪一擊。

民進黨立委陳冠廷表示，印巴衝突是中國與西方武器對抗的檢驗，對台灣安全具有重要啟示，將直接影響台灣的防衛策略，提醒台軍要了解哪些武器系統需要防範，以及哪些領域需要加強採購。不過，蘇紫雲認為台軍目前的美製F16V型戰機，裝備先進的AESA雷達，是有機會能與殲10C抗衡的現代化戰機。