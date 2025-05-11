跨海大橋難建成 九成物資進出經海峽

位於海南島和廣東雷州半島之間的瓊州海峽，是國內三大海峽之一，承擔了海南90%以上生活物資和全部車輛進出島的運輸任務，是海南島重要民生通道。

種種困難 幾番跨省調研擱置

瓊州海峽並不算很寬，全長55公里的港珠澳大橋，長度是它的差不多三倍。為何粵港澳大灣區可以擁有港珠澳大橋，海南卻至今未修建跨海通道？

其實早在1994年，粵瓊兩省就開始研究建橋方案。30年間經歷幾番跨省調研，也曾連同國家部委討論，並成立專門辦公室，最後大橋塵封在規劃裏。究其原因，既有地理等自然因素，也有資金、行政上的種種困難。

平均水深44米的瓊州海峽，最深處達114米，遠超平均水深30米左右、最深處不到50米的港珠澳大橋所經水域。瓊州海峽海底地形複雜，存在多個海溝和斷層帶，歷史上曾發生過強烈地震。另外，海南頻繁的颱風亦考驗橋樑安全‌。

有估算建設瓊州海峽跨海大橋的投資可能超過2000億元（人民幣，下同），對於經濟總量相對較小的海南，是一筆不小數目‌。港珠澳大橋的建設總投資約為1269億元，其中約八成資金來自政府預算內資金，有粵港澳三地政府的資金支持‌。

春運大考驗 遊客嘆「進得去出不來」

回到現實，目前海南的人和物資全靠水運和空運進出島。瓊州海峽冬天易受海霧影響通航，每到春運都是巨大考驗，遊客常常感嘆「進得去出不來」。上月在海南採訪期間，不少受訪者相信，若海南抓住了自貿港建設這一機遇，實現跨越式發展，未來建設大橋也將是水到渠成之事。

（海南自貿港．系列三之二）