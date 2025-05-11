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稱制度設計有分工 專家：瓊港合作大於競爭

【明報專訊】自海南宣布建設自貿港伊始，外界不曾中斷它和香港的比較，諸如「海南將成為下一個香港」、「海南崛起，香港失勢」的話題時有出現。「零關稅」、「購物天堂」，近年來，隨着自貿港建設，貼在二者身上的標籤也愈來愈相近。究竟海南是否會取代香港？4月時，熟悉海南自貿制度建設的人士，對這一問題給出了否定的回答。

「海南自貿港的政策制度設計和香港存在錯位。」相關人士表示，自貿港建設要結合地域特點稟賦優勢，「韓國釜山、香港、迪拜的模式也都不一樣，海南和香港是一種合作大於競爭的關係」。海南是打造具有世界影響力和競爭力的海關監管的特殊區域，它是實施分步驟分階段的開放，「政策成熟要到2035，甚至2050年」。

「單獨關稅區」有異「境內關外區」　　

事實上，香港作為「單獨關稅區」，和海南封關後成為「境內關外區」亦有本質上的不同。香港可以單獨決定自己的關稅政策，海南的關稅政策則必須由中央政府決定。美國挑起關稅戰後，中美正就關稅問題交鋒。相關人士也表示，海南封關後會不會對美實行「零關稅」，還得交由中央決定。

「取代論」霧裏看花之下，兩地政府則在抓緊時機加強合作。今年3月的博鰲論壇上，瓊港兩地簽署合作備忘錄，涵蓋經貿投資、金融、數據流動、旅遊、人才交流5個領域深度合作。相關人士表示，開展瓊港合作的原因，就是看到了其他自貿港長處，立足於海南的稟賦優勢。「海南未來可能形成和香港共同發展的良好局面，金融業在香港有得天獨厚的優勢，海南是相對於中國內地來說最便利。更多應該從合作發展視角來看待這個問題，我認為海南和香港未來肯定是不一樣的。」

港金融難取代 灣區發展優勢巨

海南大學和遼寧大學特聘研究員陳波也指出，香港是國際一流金融中心，在金融領域，海南和香港之間不存在競爭可言。「中國其他主要的經濟發達城市比如上海和深圳，都還沒有辦法取代香港」，更毋須說海南。「海南無論從經濟規模還是金融發達程度，或相關人員的軟實力聚集上，都不具備搶佔香港的基礎。」

其次，香港不是離島，有與大灣區融合發展的巨大優勢。香港做高端研發製造可以跟深圳合作，從金融上提供服務，又可以讓產品在深圳落地；還能為這些產品的商業化出海提供下游服務。「從上游到下游，香港都能夠起到很大作用。」但海南是離島，產業配套產業鏈存在天然劣勢，跟其他地區合作運輸成本很難降下來。海南更多是發展旅遊、熱帶農業、醫療等服務業，這些跟香港目前的產業優勢之間沒有很明確互斥性。

締繁榮離島型經濟 更盼成星洲

陳波總結，海南的目標是為中國未來進一步融入全球先行先試，探索開放型制度建設的路徑。依託中國龐大市場和製造、研發能力，海南希望吸引到國際貨物、資金、人才數據流轉，並在這裏提供自己的附加值服務，創造一個繁榮的離島型經濟，「海南更多的是希望變成像新加坡這樣的一個發達經濟體」。

（海南自貿港．系列三之二）

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