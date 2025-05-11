四方五港十「二線」 海南封關連世界 走訪海峽重要門戶新海港 一窺洋浦港擬建國際樞紐

明報中國組

新海港設計年通3500萬客560萬車

從海口市秀英區的新海港登船，大約90分鐘時間，可以抵達對岸的廣東徐聞縣。2023年底投入使用的新海港，是海南自貿港10個「二線口岸」之一，和海口港群及海南三個機場一同承擔起客貨流的集散功能。這裏的客運大樓媲美國際機場，造型俯瞰如鯤鵬展翅。港口緊鄰海口國際免稅城，旅客購買了免稅商品，離島前可以在登船口附近的提貨點領取。

4月是海南旅遊淡季，恰逢周一，新海港客運大樓行人稀鬆，顯得十分空曠。透過大樓落地玻璃，可以遠望小客車安檢通道和碼頭。數分鐘內，十幾條車道僅一輛車緩緩通過。這與農曆新年時的熱鬧形成對比。今年春運期間，海南單日出島車輛曾達到近2萬輛，相當於每分鐘有逾13輛車在口岸等候檢驗通行。今年新海港通過設置查驗點、分流引導和實時調度並發布信息等方式，避免了像2024年出現的大擁堵。

按設計，新海港有年承納3500萬旅客、560萬車輛的通過能力，為保障通關效率，設置人車分流路線並配備自動查驗機器。海口新海輪渡碼頭常務副總經理梁超說，去年通過新海港進出島的人數約1500萬人，車輛近400萬輛次，「目前新海港承擔90%的進島生活物資和將近25%左右的進島人流」，封關以後，新海港將作為重要的物流、人流門戶港，「相信整個人流量和物流量會有所增加」。

洋浦港距南海油氣最近 拓新外貿航線

與新海港定位不同，百公里外的洋浦港群位處海島西北角，面朝北部灣，是海島的工業聚集區。當天預報有大風，碼頭已提前通知貨船停止進港，從港口望去，北部灣的水面一望無際。洋浦港是中東和非洲油氣進入中國的第一節點，也是中國距離南海石油天然氣資源最近的油氣儲備加工基地。

這裏擁有海南條件最好的深水良港，逾10米的水深，可以讓2萬噸級船舶不需乘潮，隨時進港。一些大型企業在此建造了自己的獨立碼頭，海關、邊檢亦配合在碼頭設置檢查站，對遠道而來的大型貨輪進行登船檢查，大幅縮短時間，幫企業節約成本。

在海南煉化的乙烯配套碼頭，負責人拿出安全帽和救生衣，要求記者一定要穿戴，「安全起見，碼頭的水深有15米」。海南煉化依託港口選址此處，原油通過管道卸貨，直接輸送至碼頭旁的工廠。這個呈「L」形的天然深水港擁有4個泊位，平均每月有20多艘巨型油輪進入位於這裏的海南煉化碼頭，停留時間一般4至8天。

洋浦港是北部灣距離國際主航線最近的深水港，藉自貿政策，海南計劃分階段將它打造為「連接內外貿雙循環的國際樞紐港」。在交通運輸部、海南省政府的《洋浦港總體規劃（2024-2035年）》中，預計到2035年，洋浦港年吞吐量將達到2.25億噸，相當於海南去年全省的港口貨物吞吐量，亦超過香港去年近‌1.77億噸的總量。自2018年以來，洋浦港不斷開通新的外貿航線，目前已有連接東南亞、北美、中東和歐洲的幹線，今年亦將爭取與秘魯錢凱港建立合作。去年4月，洋浦港至阿布扎比哈利法港外貿航線開通，是海南首條直達中東地區航線，比以往通過香港中轉縮短了10天航期。

清瀾港通灣區市場 八所港通東盟

新航線劃出更大版圖，新的港口也在建設。在海南東部以航天發射基地聞名的文昌市，2024年底清瀾新港開港，開通往廣州南沙、深圳蛇口航線，連接粵港澳大灣區市場。海南西部東方市的八所港與越南隔海相望，直線距離僅126海里，成為邊貿口岸已有30餘年，這裏也將逐步打造成為中國至東盟海上邊貿物流中心，與印尼、越南、泰國等國家地區通航頻繁。

由於直接經濟腹地薄弱，臨港工業亦須進一步發展，海南的港口航運發展面臨不少挑戰。不過，在區位和政策扶持下，海南自貿港未來仍望成為區域海上貿易樞紐，輻射東南亞和中東。中國（海南）改革發展研究院院長遲福林指出，海南應盡快通過共建港口聯盟、共同制定豁免查驗商品目錄等方式，加強與東盟國家港口的對接。

（海南自貿港．系列三之二）

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