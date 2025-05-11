明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

四方五港十「二線」 海南封關連世界 走訪海峽重要門戶新海港 一窺洋浦港擬建國際樞紐

【明報專訊】港口是島嶼省份海南對外交往的窗口、物資保障通道。為迎接年底前封關，海南近年不斷完善港口群建設，擴展北部海口，西面洋浦、八所，南端三亞，東岸清瀾等港口的「四方五港」格局（見圖），並打造10個封關後的「二線口岸」。如今，各港口陸續進入封關運作測試。本報上月走訪新建成投入使用的「二線口岸」新海港，以及地處國際海運主航線中間節點的洋浦港，了解自貿港將如何與世界相連，作為中國對外開放新高地，並與香港錯開定位、協同發展。

明報中國組

新海港設計年通3500萬客560萬車

從海口市秀英區的新海港登船，大約90分鐘時間，可以抵達對岸的廣東徐聞縣。2023年底投入使用的新海港，是海南自貿港10個「二線口岸」之一，和海口港群及海南三個機場一同承擔起客貨流的集散功能。這裏的客運大樓媲美國際機場，造型俯瞰如鯤鵬展翅。港口緊鄰海口國際免稅城，旅客購買了免稅商品，離島前可以在登船口附近的提貨點領取。

4月是海南旅遊淡季，恰逢周一，新海港客運大樓行人稀鬆，顯得十分空曠。透過大樓落地玻璃，可以遠望小客車安檢通道和碼頭。數分鐘內，十幾條車道僅一輛車緩緩通過。這與農曆新年時的熱鬧形成對比。今年春運期間，海南單日出島車輛曾達到近2萬輛，相當於每分鐘有逾13輛車在口岸等候檢驗通行。今年新海港通過設置查驗點、分流引導和實時調度並發布信息等方式，避免了像2024年出現的大擁堵。

按設計，新海港有年承納3500萬旅客、560萬車輛的通過能力，為保障通關效率，設置人車分流路線並配備自動查驗機器。海口新海輪渡碼頭常務副總經理梁超說，去年通過新海港進出島的人數約1500萬人，車輛近400萬輛次，「目前新海港承擔90%的進島生活物資和將近25%左右的進島人流」，封關以後，新海港將作為重要的物流、人流門戶港，「相信整個人流量和物流量會有所增加」。

洋浦港距南海油氣最近 拓新外貿航線

與新海港定位不同，百公里外的洋浦港群位處海島西北角，面朝北部灣，是海島的工業聚集區。當天預報有大風，碼頭已提前通知貨船停止進港，從港口望去，北部灣的水面一望無際。洋浦港是中東和非洲油氣進入中國的第一節點，也是中國距離南海石油天然氣資源最近的油氣儲備加工基地。

這裏擁有海南條件最好的深水良港，逾10米的水深，可以讓2萬噸級船舶不需乘潮，隨時進港。一些大型企業在此建造了自己的獨立碼頭，海關、邊檢亦配合在碼頭設置檢查站，對遠道而來的大型貨輪進行登船檢查，大幅縮短時間，幫企業節約成本。

在海南煉化的乙烯配套碼頭，負責人拿出安全帽和救生衣，要求記者一定要穿戴，「安全起見，碼頭的水深有15米」。海南煉化依託港口選址此處，原油通過管道卸貨，直接輸送至碼頭旁的工廠。這個呈「L」形的天然深水港擁有4個泊位，平均每月有20多艘巨型油輪進入位於這裏的海南煉化碼頭，停留時間一般4至8天。

洋浦港是北部灣距離國際主航線最近的深水港，藉自貿政策，海南計劃分階段將它打造為「連接內外貿雙循環的國際樞紐港」。在交通運輸部、海南省政府的《洋浦港總體規劃（2024-2035年）》中，預計到2035年，洋浦港年吞吐量將達到2.25億噸，相當於海南去年全省的港口貨物吞吐量，亦超過香港去年近‌1.77億噸的總量。自2018年以來，洋浦港不斷開通新的外貿航線，目前已有連接東南亞、北美、中東和歐洲的幹線，今年亦將爭取與秘魯錢凱港建立合作。去年4月，洋浦港至阿布扎比哈利法港外貿航線開通，是海南首條直達中東地區航線，比以往通過香港中轉縮短了10天航期。

清瀾港通灣區市場 八所港通東盟

新航線劃出更大版圖，新的港口也在建設。在海南東部以航天發射基地聞名的文昌市，2024年底清瀾新港開港，開通往廣州南沙、深圳蛇口航線，連接粵港澳大灣區市場。海南西部東方市的八所港與越南隔海相望，直線距離僅126海里，成為邊貿口岸已有30餘年，這裏也將逐步打造成為中國至東盟海上邊貿物流中心，與印尼、越南、泰國等國家地區通航頻繁。

由於直接經濟腹地薄弱，臨港工業亦須進一步發展，海南的港口航運發展面臨不少挑戰。不過，在區位和政策扶持下，海南自貿港未來仍望成為區域海上貿易樞紐，輻射東南亞和中東。中國（海南）改革發展研究院院長遲福林指出，海南應盡快通過共建港口聯盟、共同制定豁免查驗商品目錄等方式，加強與東盟國家港口的對接。

（海南自貿港．系列三之二）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞