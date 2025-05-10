特稿：科博會續捧機械人 表演有巧有拙 人工智能領域趨「內捲」 官媒：勿為AI而AI

剛剛走進展廳，就覺得身旁出現了一個走路帶風的「鐵疙瘩」，身旁圍了一圈粉絲，活像大明星出街現場。定睛一看，是上月北京機械人半程馬拉松比賽的冠軍選手「天工」在遛彎，吸引大批觀眾圍着「他」仔細觀賞，還可以上手摸摸鋼鐵人觸感。可惜「天工」不能開口說話，只能由身旁的工作人員代為接受粉絲的好意。

半馬好手「天工」惹圍觀 有機械人搬箱歪斜

這次科博會遛彎的機械人不止天工一個，北京半馬上有露臉的機械人們都被拉出來展示，「小巨人」、「N2」等等，每一個有名有姓的機械人前，都有慕名而來的粉絲在互動。握手敬禮提供「情緒價值」，很像明星見面會。

其他機械人就沒那麼好運了，多是被拴在一旁，很多連電都沒插，孤零零一個站在一旁無人問津。還有一類機械人展示技能時，顫顫巍巍的手搬起空空的箱子，笨拙地走路過後，箱子還被歪斜地堆在了最上方，看上去像一個上了年紀的長者在被迫工作。

這次科博會上隨處可見機械人和AI的身影，很多展區都專門開闢了AI專區和機械人專區。各區像是在打擂台一般，你推出一波，我迎來一批。諸如中醫AI，播放器AI等等領域的泛智能化現象也逐漸展現。

已有輿論質疑，這些智能化領域的發展還在探索當中，離實際可以應用的程度仍舊較遠。比如早前機械人半馬「出圈」（進入大眾視野），進一步推高機械人和AI領域熱度，各地政府加大傾斜政策扶持發展。但其實機械人半馬完賽的選手只有五分之一，很多機械人只跑出幾步就摔倒在起跑線上。

與此同時，愈來愈「捲」的AI領域也帶來了更多思考。新華社發表社評稱「在『萬物皆可AI』的時代，技術賦能成為常態，但技術賦能不等於『技術萬能』，更不能丟了人類創新創造、更好發展的『本能』」。官媒《經濟日報》也發表評論稱，「人工智能技術並非萬能，更不能『為了AI而AI』，盲目追求算法精度，忽視實體經濟真實需求，甚至由此帶來重複建設、算力浪費等問題。」

明報記者