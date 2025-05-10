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內地嚴打戰略礦產走私出口 業界：關稅戰後查貨率增

【明報專訊】中國近年為反制美國，對稀土等戰略礦產實施出口管制。商務部昨日提到，部分境外實體與境內不法人員勾結走私戰略礦產，要重點打擊這類行為，並強調加強內地與港澳海關執法合作。跨國物流業界消息人士對本報透露，與關稅戰前相比，當前全國口岸都非常緊張，海關查貨率非常高。

國家出口管制工作協調機制辦公室昨日組織商務部、公安部、國安部、海關總署、最高法院、最高檢察院、國家郵政局等部門，在深圳召開打擊戰略礦產走私出口專項行動現場會，部署開展打擊戰略礦產走私出口專項行動。

會議提到，國家對鎵、鍺、銻、鎢、中重稀土等戰略礦產實施出口管制以來，「部分境外實體與境內不法人員相互勾結，不斷翻新走私出口手法」。為避免戰略礦產非法外流，同時保障產供鏈穩定，打擊戰略礦產走私出口成為當前迫切且重要的工作任務。各部門要針對偽報瞞報、夾藏走私、「第三國」轉口等典型規避手法重點打擊；要加快辦理並公布一批違法出口案件，深挖幕後非法實體和走私網絡。

上月，為反制美國加徵「對等關稅」，中國宣布對部分中重稀土相關物項實施出口管制。措施實施後，以歐洲為代表的海外稀土價格大幅上漲。不過分析人士稱，這是由於中國實施管制後，海外買家沒有辦法買到稀土產品，庫存見底，出現恐慌性報價，但真正成交的並不多。

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