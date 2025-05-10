盧拉訪華前夕 5巴西大豆企業獲解禁

分析：中國增依賴巴西大豆

此前，中國當局明確表示美國的大豆和玉米具有「高度可替代性」。路透社報道，巴西農業部在一份聲明中說，此決定是在巴西和中國衛生部門達成技術諒解後所做出的。報道引述消息人士稱，恢復供應的時間是4月25日，正是巴西總統盧拉訪華前幾周。

巴西外交部日前宣布，盧拉在莫斯科出席紀念蘇聯衛國戰爭（二戰歐戰）勝利80周年慶典後，應中國國家主席習近平邀請，將對中國進行兩天國事訪問。

今年1月，因在貨物中檢測到農藥和害蟲，中國暫停了巴西5間公司的大豆進口。中國海關數據庫顯示，這5個企業現時均顯示為「正常」註冊狀態。

報道指出，貿易戰迫使北京減少對美國（其第二大供應國）的依賴。目前，中國採購了全球超過六成的大豆交易量，2024年達到1.05億噸；其中逾70%、約7400多萬噸來自巴西。此比例正在進一步上升。

盧拉訪華期間，還將出席中國—拉丁美洲和加勒比國家共同體論壇（中拉論壇）。繼去年11月二十國集團里約熱內盧峰會後，中巴兩國元首半年內也再次會談。中巴預計將簽署涉及農業、商業、投資、科技等多領域合作文件。巴西外交部早前表示，巴西與中國的關係重要，在美中貿易緊張升溫之際，現在「正是探索新合作途徑的良機」。