中俄談烏戰 習近平：期待具約束力和約 聯合聲明批「美國金穹」AUKUS毁戰略穩定

當地時間5月9日，習近平與普京一道登上紅場主觀禮台，觀看紀念蘇聯偉大衛國戰爭（二戰歐戰）勝利80周年閱兵式。今天（10日），習近平將結束4天訪俄行程回國。

普京讚中方在烏問題「客觀公正」

新華社報道，習近平和普京在克里姆林宮總統辦公室茶敘期間，習近平說，對烏克蘭危機，中方倡導並堅持共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，認為應重視各國合理安全關切，消除產生危機的根源。普京高度讚賞中方在政治解決烏克蘭危機問題上的客觀公正立場。

中俄元首簽署的《聯合聲明》中提到，為穩步持久解決烏克蘭危機，雙方認為必須在充分完全遵循《聯合國憲章》原則基礎上消除危機根源，恪守安全不可分割原則，兼顧各國合理安全利益和關切。為此，雙方支持一切有利於爭取和平的努力。

習近平訪俄期間，兩國還發表了中俄《關於全球戰略穩定的聯合聲明》、《關於進一步加強合作維護國際法權威的聯合聲明》。前一份聲明指出，「美國金穹」計劃旨在構建不受任何約束的全球性、多層次、多領域導彈防禦系統，抵禦包括「勢均力敵」對手的各類導彈威脅，該計劃全盤、徹底否定了「戰略進攻性武器與戰略防禦性武器之間不可分割」原則。

聲明強調，「美國金穹」提出大幅增加外空作戰手段，包括研發、部署軌道攔截系統，將外空武器化並使之成為武裝對抗場所，導致局勢雪上加霜。雙方還指出，美英澳通過三邊安全伙伴關係（AUKUS），企圖將兩個核武器國家用於保障其核力量的軍事設施建立在一個《南太平洋無核區條約》締約國境內，破壞了地區戰略穩定，並挑起地區軍備競賽。

互允官員刑事管轄豁免

至於有關國際法的聯合聲明，強調了關於國家官員外國刑事管轄豁免的國際法規則。雙方認為，根據習慣國際法，代表國家或行使國家職能的國家官員在以官方身分行事時享有「屬事豁免」，國家元首、政府首腦和外交部長等國家高級官員享有絕對「屬人豁免」。

2023年3月，國際刑事法院向普京發出逮捕令，指控他在俄烏戰爭中涉及戰爭罪。在此背景下，聲明中提及，中俄承諾保障對方官員刑事管轄豁免，並在不違反各自承擔的條約義務及國內法規定下，不協助第三方違反公認的國際法準則對另一國國民行使刑事管轄權。特別是，雙方在處理第三方引渡或司法協助請求時將充分考慮對方官員的有關豁免。

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