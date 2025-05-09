保民營經濟 司法部：遏制趨利執法

研設違規執法投訴機制

內地《民營經濟促進法》將於5月20日實施，國新辦昨就此舉行記者會。王振江在會上介紹，司法部將加快法律配套制度機制建設，推動建立健全行政執法違法行為投訴舉報處理機制，及時受理並依法處理涉企行政執法投訴舉報。同時，牽頭開展規範涉企行政執法專項行動，督促各地區各部門加大對行政執法違法行為查處力度。

王振江表示，《民營經濟促進法》第一次將堅持「兩個毫不動搖」寫入法律，第一次明確民營經濟的法律地位，第一次在法律中規定「促進民營經濟持續、健康、高質量發展，是國家長期堅持的重大方針政策」，充分彰顯中共中央促進民營經濟發展壯大的堅定決心，進一步向社會表明發展民營經濟是黨和國家一以貫之並將長期堅持的方針政策。

發改委：解決獲得感不強問題

同場的國家發改委副主任鄭備指出，在《民營經濟促進法》落地見效方面，發改委將下功夫解決市場準入、要素獲取等方面存在的問題，解決民營企業帳款支付問題，解決企業獲得感不強的問題等。