華為鴻蒙PC強AI 全國產攻政企訂單

美國微軟Windows操作系統對華為的供貨許可將於本月到期，之後華為PC只能採用全國產化方案。中新社報道，華為終端BG平板與PC產品線總裁朱懂東昨在深圳舉辦的鴻蒙電腦技術與生態溝通會上表示，鴻蒙支持華為手機、電腦、平板3設備「鍵鼠共享」（多設備共用鍵盤與滑鼠）。

重1kg 自研麒麟X90處理器

華為的首款鴻蒙電腦採用極薄設計，重量約一公斤，所搭載的華為自研麒麟X90處理器的安全可靠等級獲官方最高級別認證。已支持超1000款外部設備連接，覆蓋鍵盤、鍵鼠、顯示器等20多個品類。鴻蒙電腦應用已覆蓋多個垂直領域，滿足基本辦公及核心場景；其中，通用辦公領域已擁有QQ、WPS、釘釘等應用；影音娛樂領域已擁有騰訊視頻、QQ音樂、央視頻、酷狗音樂等應用；遊戲領域已擁有〈三國殺〉、〈蒼翼：混沌效應〉等。

伙權威數據合作 AI提升可信

鴻蒙電腦搭載鴻蒙AI，內置可語音互動的專屬「小藝」助手，該系統接入了華為盤古大模型和DeepSeek大模型。值得一提的是，坊間許多AI工具經常搜尋大量自媒體、免費資訊內容，導致用家十分謹慎。華為這次跟中國大百科全書出版社、中經數據、央廣網、東方財富、財聯社等權威數據合作，再度進化小藝助手的AI能力，可信度大為提升。鴻蒙AI還支持文檔摘要生成、PPT一鍵創作等智慧辦公功能。

目前全球PC作業系統市場仍由微軟Windows主導。鴻蒙PC的出現，將填補30多年來主流國產電腦操作系統的空白狀態。天風證券研報認為，鴻蒙PC版在安全性、自主可控等方面的優勢，令其有望在對數據安全和系統穩定性要求極高的政府、金融、教育等行業獲得廣泛應用，作為Windows生態替代品，成功打開政企市場的大門。