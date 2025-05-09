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駐京周記：妙峰山民俗廟會見傳承

【明報專訊】微微細雨中，旌旗招展鑼鼓喧天。在北京妙峰山，第32屆傳統民俗廟會正在緊鑼密鼓地舉辦。妙峰山廟會始於明代，迄今已有400餘年歷史，完整保留了明清時期廟會的傳統風貌。每年農曆四月初一至十五，近百檔民間花會齊聚妙峰山朝頂進香，被譽為「華北民俗文化的活化石」。

小學生舞獅打太平鼓演地秧歌

相比其他廟會是「大人的狂歡」，妙峰山廟會更像是民俗文化的傳承史。昨日所見，參與民俗表演的演員中，大部分竟都是小學生，據妙峰山花會協會副秘書長楊潮玉介紹，這些學生大多是附近妙峰山民族學校一到六年級的學生。他們利用課餘時間學習舞龍舞獅等民俗，每年廟會期間，都會前來表演。看着這些小龍小獅子們用心的表演，觀眾爆發熱烈掌聲。其中作為非遺文化的太平鼓表演，更是獲得了大量關注。

國家級非物質文化遺產京西太平鼓代表性傳承人高洪偉從10歲開始學習太平鼓，至今已經打了40多年。現在，他又將這項非遺文化，傳給了一批又一批的學生。「我們來妙峰山（表演）好幾年了，每年都是不同的學生」。孩子們都是自願學習和參加表演的，「從小朋友開始，對非遺文化已經非常認可。大家都是自願參加。還有一些孩子對這個感興趣，也會來找我（學習）」。參加太平鼓表演的學生也紛紛表示很喜歡這項非遺運動，「感覺很好玩。」他們說。

還有朝陽區小學的學生們，帶來了同樣是非遺的小紅門地秧歌。該秧歌會有嚴格的會規、風俗和禮儀。會中人員以滿族居多，均由男子組成。據老藝人稱，小紅門地秧歌曾有64套表演套路，目前保留下來的只剩22套。而在現場，記者看到了身着五顏六色演出服、畫着各類型油彩的小朋友們帶來了專業的地秧歌表演，其中也不乏女孩子的身影。這些非遺表演，在小朋友的精彩演出中，也得到了傳承和延續。

除了小學生的非遺表演，妙峰山廟會武會的民俗演出也相當精彩。真正是男女老少齊上陣，射箭、彈弓、石鎖等各門各類應有盡有。高達10米的中幡表演，更有年過七旬長者前來參加。看到興起處，有觀眾也跑上來挑戰了一把。

在很多非遺文化失去傳承淡出視線的同時，妙峰山民俗廟會又給了這些民俗文化一個新的發展方向。也期待更多民俗文化和非遺文化能代代相傳。

駐京記者 王佩凡

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