首紀念歐戰 賴指武力侵略必失敗 京：無論如何改變不了一中原則

中央社報道，紀念茶會昨日於台北賓館舉行，歐洲經貿辦事處長谷力哲、英國在台辦事處代表包瓊郁等駐台代表出席。賴清德致辭時表示，這不僅是台灣首次紀念歐戰，也象徵與國際社會更緊密的連結。他指此時紀念歐戰勝利有極為重要意義，歷史告訴大家，無論用什麼理由或意識形態，以武力侵略其他國家，都是不正義的罪行，而且必定失敗。自由和民主，才能真正帶來國家的發展；威權和侵略，只會帶來殺戮、悲劇以及更多的不平等。

賴清德表示，台灣與歐洲正共同面對新極權集團的威脅；現在就是最好的時機，相信只要通力合作，一定可以用實力，帶來恆久且真確的和平。

籲台歐合作對抗新極權集團威脅

中國外交部發言人林劍昨回應稱，《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降書》等一系列具有國際法律效力的文件都確認了中國對台灣的主權，奠定了戰後國際秩序的基石。無論民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，改變不了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識。中方要求有關國家切實約束有關人員，不為「台獨」分裂勢力的表演站台撐腰，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。