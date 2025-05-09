中國學者指以俄制衡美必要 美媒：中歐關係蒙影

南京大學國際關係學院院長朱鋒接受新加坡《聯合早報》採訪時認為，「中國現在一定要加強鞏固中俄友好合作，這是中國制衡美國對中國戰略打壓的一個必要手段。」

歐研究揭中俄如「同床異夢」

美國《紐約時報》昨刊發分析文章稱，習近平訪俄為中國拉攏歐洲的努力「蒙上陰影」。文章指，儘管習近平想把歐洲爭取過來，但他與普京的關係是首要的。卡內基俄羅斯歐亞中心主任亞歷山大·加布耶夫認為：「（習近平）與普京並肩而站將釋放三重信號：他擁有的政治籌碼，他押對了寶，他的受眾將在國內和全球南方。」

另邊廂，總部設於德國柏林的「墨卡托中國研究中心」（MERICS），近日聯合波蘭「東方研究中心」（OSW）、瑞典「國家中國中心」（NKK）及斯德哥爾摩「東歐研究中心」（SCEEUS），共同推出「中俄關係儀表板」研究計劃，透過互動圖表與專文解析雙邊關係。MERICS在官網刊登的最新研究指出，在經貿、軍事及地緣政治互動中，中俄雖深化經貿與軍事合作，實則關係不對等，且受制於地緣政治，雙方更像「同床異夢」。