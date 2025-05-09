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中國學者指以俄制衡美必要 美媒：中歐關係蒙影

【明報專訊】對於習近平此番訪俄並出席紅場閱兵，內地學者認為，顯示在美國總統特朗普政策的衝擊下，中國希望中俄關係能夠不斷得到維護和發展。美媒引述俄學者分析，習近平把俄羅斯視為制衡美國的關鍵力量，以及建立一個對西方主導地位持懷疑態度的替代世界秩序的重要伙伴。

南京大學國際關係學院院長朱鋒接受新加坡《聯合早報》採訪時認為，「中國現在一定要加強鞏固中俄友好合作，這是中國制衡美國對中國戰略打壓的一個必要手段。」

歐研究揭中俄如「同床異夢」

美國《紐約時報》昨刊發分析文章稱，習近平訪俄為中國拉攏歐洲的努力「蒙上陰影」。文章指，儘管習近平想把歐洲爭取過來，但他與普京的關係是首要的。卡內基俄羅斯歐亞中心主任亞歷山大·加布耶夫認為：「（習近平）與普京並肩而站將釋放三重信號：他擁有的政治籌碼，他押對了寶，他的受眾將在國內和全球南方。」

另邊廂，總部設於德國柏林的「墨卡托中國研究中心」（MERICS），近日聯合波蘭「東方研究中心」（OSW）、瑞典「國家中國中心」（NKK）及斯德哥爾摩「東歐研究中心」（SCEEUS），共同推出「中俄關係儀表板」研究計劃，透過互動圖表與專文解析雙邊關係。MERICS在官網刊登的最新研究指出，在經貿、軍事及地緣政治互動中，中俄雖深化經貿與軍事合作，實則關係不對等，且受制於地緣政治，雙方更像「同床異夢」。

相關字詞﹕中俄關係 戰略伙伴 普京 習近平

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