中俄元首會 習籲攜手捍衛國際秩序 簽深化戰略協作聯合聲明 批美全球反導系統破壞穩定

習近平周五將出席俄羅斯紀念蘇聯二戰歐戰（俄稱偉大衛國戰爭）勝利80周年慶典，是他時隔10年再次出席這一紀念活動。俄方昨預計有27位外國領導人出席紅場閱兵式；屆時，作為13個外國方陣中規模最大的方陣，解放軍儀仗隊將再度走過紅場。

習今出席紅場閱兵 捍衛二戰成果

普京周四在克里姆林宮喬治大廳為習近平舉行歡迎儀式，隨後先後舉行小範圍、大範圍會談。央視畫面顯示會談期間，習近平左手戴了智能手表，有眼尖網民指出是華為手表。習近平強調，當前，面對國際上的單邊主義逆流和強權霸凌行徑，中方將同俄方一道，肩負作為世界大國和聯合國安理會常任理事國的特殊責任，挺膺擔當，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決捍衛中俄兩國及廣大發展中國家權益。

兩國元首聽取兩國有關部門負責人關於各領域合作的情况匯報。習近平指出，中俄雙方要堅持合作大方向，排除外部干擾，發揮兩國資源稟賦和產業體系互補優勢，拓展經貿、能源、航空航天、人工智能等領域互利合作。他說，中國有決心和信心戰勝各種風險挑戰；中方願同俄方一道，維護全球多邊貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通。

普京籲俄中加強配合 反對集團對抗

新華社引述普京表示，習近平此訪不僅將為俄中關係發展注入強勁動力，也將共同維護二戰勝利成果；俄中關係建立在相互平等、相互尊重基礎上，不針對第三方，不受一時一事影響；俄方在台灣問題上始終支持中方立場。普京提及，加徵高關稅違背常理，也不合法，只會反噬自身。他表示俄中要加強協調和配合，支持世界多極化進程，共同反對單邊主義，反對濫施制裁，反對集團對抗。

兩人簽署《中俄在紀念中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭勝利和聯合國成立80周年之際關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作伙伴關係的聯合聲明》，提及中俄堅決應對美國對中俄實施「雙遏制」，反對美國部署破壞戰略穩定的全球反導系統、陸基中導系統。普京還稱俄中正推進約2000億美元的90項共同計劃。

兩人隨後共同會見記者。習近平強調中俄要做百煉成鋼的真朋友、做彼此成就的好伙伴、做國際秩序的捍衛者、做全球治理的引領者。他說，80年前，面對軍國主義和納粹主義的魔爪，中俄兩國軍民同仇敵愾、並肩作戰，書寫了波瀾壯闊、可歌可泣的歷史篇章；兩國人民在血與火的淬煉中凝結而成的偉大友誼，為雙邊關係高水平發展奠定了堅實基礎。

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