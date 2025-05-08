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哥倫比亞總統：擬訪華簽帶路意向書

【明報專訊】哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）周二表示，他將在訪華期間與中國國家主席習近平會晤時，簽署加入「一帶一路」的意向書。

指加入否需下屆政府決定

據法新社報道，佩特羅訪華的具體日期尚未正式公布。佩特羅指出，這份意向書不具有法律約束力，「下屆政府將決定這項意向是否成為現實」。他的任期將於明年結束。報道指出，哥倫比亞簽署意向書，將推升北京在中美影響力之爭的聲勢。

特朗普上任後美哥關係陷冰點

哥倫比亞一直是美國在拉丁美洲最親密、最堅定的貿易與安全伙伴之一。然而，美國總統特朗普的第二任期開啟後，美國與哥倫比亞的關係陷入冰點。佩特羅和特朗普多次在社交媒體上公開爭執，圍繞驅逐移民問題互相威脅加徵關稅。

佩特羅今年1月26日拒絕讓兩架載有數百名被遣返哥倫比亞人的美軍飛機入境。特朗普隨即對哥倫比亞產品加徵25%的關稅，哥倫比亞也作出反制，但隨後讓步並派出本國飛機接回移民。

佩特羅之後多次談及哥倫比亞需要將貿易方向轉向中國。美國是哥倫比亞最大的貿易伙伴，但近期從中國進口量已超過來自美國的進口。

中國外交部發言人林劍昨被問到相關報道時表示，「目前我沒有要發布的信息」。他指出，哥倫比亞是現任拉美和加勒比國家共同體的輪值主席國，中方正同各方一道積極推進中拉論壇第四屆部長級會議的籌備工作。

相關字詞﹕簽署 訪華 一帶一路 哥倫比亞

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