美軍警購宇樹機械人 議員憂致國安風險籲制裁

稱宇樹系統具軍事用途 曾參與軍演

中央社報道，委員會在信中點名產品曾登上央視春晚舞台的宇樹科技，參與軍民融合計劃，生產具有明顯軍事用途的機械人系統，宇樹科技創辦人王興興今年2月更與國家主席習近平於一場閉門會議中會晤，並被安排在高位就座。

此外，宇樹科技已向北京航空航天大學及中北大學出售機械人，這兩所學校都以導彈、航天及武器研究聞名。宇樹也向中國警方提供用於監控與偵察的設備。委員會表示，2024年，配備步槍的宇樹機械人出現在解放軍與柬埔寨聯合軍演中，解放軍軍官證實宇樹機械人將在作戰行動中發揮作用。

信中披露，宇樹科技生產的機械人也已被美國執法機關、懲教設施與國防單位採用。僅是一家供應商就打算在一州的監獄系統中部署100台機械人，最終目標達到1000台。

委員會在信中呼籲調查宇樹在推進中國軍事目標方面所扮演的角色，並根據這些調查結果，考慮依法將宇樹列入美國國防部的「中國軍事企業」、商務部的「涵蓋清單」及聯邦傳播委員會的「實體名單」。被列入這些名單將大幅限制宇樹科技與美國政府簽約、獲取資金、或融入美國基礎建設的能力。