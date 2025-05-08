美軍警購宇樹機械人 議員憂致國安風險籲制裁

【明報專訊】中國科企宇樹科技生產的機械人，已被美國執法機關、懲教設施與國防單位購買採用。由民主、共和兩黨議員組成的眾議院美中戰略競爭特別委員會向多個部門發信，呼籲審查中國機械人廠商帶來的國安風險。
稱宇樹系統具軍事用途 曾參與軍演
中央社報道，委員會在信中點名產品曾登上央視春晚舞台的宇樹科技，參與軍民融合計劃，生產具有明顯軍事用途的機械人系統，宇樹科技創辦人王興興今年2月更與國家主席習近平於一場閉門會議中會晤，並被安排在高位就座。
此外，宇樹科技已向北京航空航天大學及中北大學出售機械人，這兩所學校都以導彈、航天及武器研究聞名。宇樹也向中國警方提供用於監控與偵察的設備。委員會表示，2024年，配備步槍的宇樹機械人出現在解放軍與柬埔寨聯合軍演中，解放軍軍官證實宇樹機械人將在作戰行動中發揮作用。
信中披露，宇樹科技生產的機械人也已被美國執法機關、懲教設施與國防單位採用。僅是一家供應商就打算在一州的監獄系統中部署100台機械人，最終目標達到1000台。
委員會在信中呼籲調查宇樹在推進中國軍事目標方面所扮演的角色，並根據這些調查結果，考慮依法將宇樹列入美國國防部的「中國軍事企業」、商務部的「涵蓋清單」及聯邦傳播委員會的「實體名單」。被列入這些名單將大幅限制宇樹科技與美國政府簽約、獲取資金、或融入美國基礎建設的能力。