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滬樂高樂園7·5開園迎客 全球最大

【明報專訊】娛樂景點運營商默林娛樂集團昨正式宣布，旗下上海樂高樂園度假區（Legoland Shanghai Resort）將於今年7月5日開園迎客，將成為全球開園規模最大的樂高樂園。昨起包括試運營門票在內的開園限量紀念年卡、限量酒店套餐在其官方微信小程式開售，年卡加試運營門票售價為1399元（人民幣，下同，約1504港元）。

新華社報道，坐落在上海市金山區楓涇鎮的上海樂高樂園度假區，是專為2至12歲親子家庭打造的樂高主題樂園和酒店綜合度假區。擁有八大主題區，逾75個互動騎乘設施、表演和玩樂景點，以及由逾8500萬塊樂高積木拼搭的數千個樂高模型。

全球樂高樂園中最具標誌的經典項目「迷你天地」，是上海樂高樂園度假區中心位置的核心景點，通過室內迷你天地、室外迷你天地及室外摩天高樓三大主題區域，遊客可一日盡覽中國標誌建築景觀與名勝古蹟。

上海樂高樂園度假區將於今年7月5日開園迎客，屆時將成為全球開園規模最大的樂高樂園。「開園限量紀念年卡」、「開園限量酒店套餐」昨已正式在上海樂高樂園度假區官方微信小程式開售。

默林娛樂集團首席戰略發展官約翰·雅各布森表示，官宣開園日期是上海樂高樂園的重要里程碑。「我們翹首以盼迎接首批遊客的到來，並且全力以赴將樂高樂園獨有的、充滿無限想像力和創造力的沉浸式主題樂園體驗變為現實。」

此前，上海樂高樂園度假區一日票已公布票價。上海樂高樂園一日票與市場慣例保持一致，採取6級票價，兒童票255元起，成人票319元起，為遊客提供多樣化選擇。

相關字詞﹕票價 上海 開園 遊樂園 樂高（Lego）

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