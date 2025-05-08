習赴俄觀禮晤普京 今簽深化關係聲明 俄外交部：兩國全面合作持續加強

【明報專訊】應俄羅斯總統普京邀請，國家主席習近平昨（7日）下午乘專機離開北京，赴莫斯科對俄羅斯國事訪問並出席紀念蘇聯二戰歐戰（俄稱偉大衛國戰爭）勝利80周年紀念慶典。俄方披露，習普今天將在會談後，簽署關於進一步深化中俄關係和維護全球戰略穩定的聯合聲明。俄外交部昨表示，外部不懷好意者試圖挑撥俄中關係，但在兩國領導人的引領下，莫斯科和北京之間的全面合作將繼續長期穩步加強。
新華社昨報道，習近平訪俄時間為周三至周六（5月7至10日），陪同習出訪的有中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部長王毅等。
習俄媒發文 誓維護戰後國際秩序
稱台灣形勢無阻中國統一大勢
在赴莫斯科之際，習近平在《俄羅斯報》發表題為「以史為鑒 共創未來」的署名文章。習近平在文章中說，今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。在世界反法西斯戰爭中，中俄兩國人民並肩作戰、相互支援。兩國人民用鮮血和生命凝結的深厚情誼，如黃河之水奔騰不息，似伏爾加河寬廣深沉，成為中俄世代友好的不竭源泉。
習近平在文章中說，我們要以史為鑒，要堅持正確二戰史觀，要堅決維護戰後國際秩序。習近平表示，台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。無論台灣島內形勢如何變化，無論外部勢力如何搗亂，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。
在文章的最後，習近平說，80年後的今天，我們要採取一切必要措施，堅決維護自身主權、安全、發展利益，堅定做歷史記憶的守護者、發展振興的同行者、國際公平正義的捍衛者，攜手為人類前途命運爭取更加光明的未來。
對於解放軍儀仗隊方陣參加俄方的閱兵慶典，在昨例行記者會上，外交部發言人林劍表示，這體現了中方對歷史的尊重和銘記，也體現了中方捍衛二戰勝利成果的堅定決心。
普京將訪華 出席抗戰80年活動
另據塔斯社等俄媒報道，俄總統助理尤里·烏沙科夫前天在媒體吹風會上宣布，普京將於8月末至9月初訪問中國，並將參加中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的相關紀念活動。
烏沙科夫表示，普京和習近平今天將在小範圍和大範圍會談後，簽署關於進一步深化關係和維護全球戰略穩定的聯合聲明。
第一份是《關係進一步加強新時代全面戰略協作伙伴關係的聯合聲明》，以紀念蘇聯衛國戰爭勝利80周年、中國人民抗日戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年；第二份是《關於維護全球戰略穩定的聯合聲明》。此外，還將簽署數份政府間文件。
俄外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃昨表示，俄中伙伴關係不僅具有獨特性和全面性，而且還在不斷加強，儘管有不懷好意者試圖挑撥兩國關係。她說，俄中戰略伙伴關係「具有真正的全面性，不斷充實新的建設性內容，符合兩國人民的根本國家利益，得到兩國人民的全力支持」。
專家料習此行將拓中俄合作範疇
中新社引述中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所長孫壯志認為，習近平此訪或將推動雙方在能源合作等傳統領域之外，持續在數字經濟、跨境電商、生物醫藥等新興領域拓展合作範疇。
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