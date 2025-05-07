五一外國人免簽入境按年增七成 上海入境消費額升2倍

【明報專訊】內地多個部門昨通報今年「五一黃金周」數據，入境旅遊暢旺。國家移民管理局稱，假期5天共1089.6萬人次出入境，按年增28.7%；其中，港澳台居民400.3萬人次、增37.1%，外國人111.5萬人次、增43.1%；入境外國人中，適用免簽政策入境38萬人次，按年增72.7%。
深圳機場口岸出入境外籍人員接近2萬人次，按年增86.2%，其中免簽入境外籍人員5000餘人次，增244%。
上海口岸入境外籍旅客數量7.6萬人次，其中通過免簽入境的外籍旅客數量達4.1萬人次。境外來滬消費4.55億元（人民幣，下同），按年增長211.6%；離境退稅銷售額增長1.2倍。
央行通報，假期銀聯、網聯共處理支付交易234.39億筆、金額7.64萬億元，按年分別增長20.49%、3.21%；其中，處理境外來華人員支付交易筆數、金額分別增長244.86%、128.04%。
全國博物館觀眾人數創新高
文旅部數據中心測算，假期全國國內3.14億人次出遊，按年增長6.4%；國內遊客出遊總花費1802.69億元，按年增長8%。國家郵政局監測數據顯示，假期全國郵政速遞業累計攬投速遞包裹超48億件，按年增長超兩成，創歷史同期新高。國家文物局指，假期全國博物館接待觀眾超6049.19萬人次，按年增長17%，創歷史新高。