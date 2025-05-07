明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

五一外國人免簽入境按年增七成 上海入境消費額升2倍

【明報專訊】內地多個部門昨通報今年「五一黃金周」數據，入境旅遊暢旺。國家移民管理局稱，假期5天共1089.6萬人次出入境，按年增28.7%；其中，港澳台居民400.3萬人次、增37.1%，外國人111.5萬人次、增43.1%；入境外國人中，適用免簽政策入境38萬人次，按年增72.7%。

深圳機場口岸出入境外籍人員接近2萬人次，按年增86.2%，其中免簽入境外籍人員5000餘人次，增244%。

上海口岸入境外籍旅客數量7.6萬人次，其中通過免簽入境的外籍旅客數量達4.1萬人次。境外來滬消費4.55億元（人民幣，下同），按年增長211.6%；離境退稅銷售額增長1.2倍。

央行通報，假期銀聯、網聯共處理支付交易234.39億筆、金額7.64萬億元，按年分別增長20.49%、3.21%；其中，處理境外來華人員支付交易筆數、金額分別增長244.86%、128.04%。

全國博物館觀眾人數創新高

文旅部數據中心測算，假期全國國內3.14億人次出遊，按年增長6.4%；國內遊客出遊總花費1802.69億元，按年增長8%。國家郵政局監測數據顯示，假期全國郵政速遞業累計攬投速遞包裹超48億件，按年增長超兩成，創歷史同期新高。國家文物局指，假期全國博物館接待觀眾超6049.19萬人次，按年增長17%，創歷史新高。

上 / 下一篇新聞