五一外國人免簽入境按年增七成 上海入境消費額升2倍

【明報專訊】內地多個部門昨通報今年「五一黃金周」數據，入境旅遊暢旺。國家移民管理局稱，假期5天共1089.6萬人次出入境，按年增28.7%；其中，港澳台居民400.3萬人次、增37.1%，外國人111.5萬人次、增43.1%；入境外國人中，適用免簽政策入境38萬人次，按年增72.7%。