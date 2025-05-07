山東車禍6死2傷 官方假期後通報遭質疑

司機涉醉駕肇事被捕

央視昨引述山東滕州市公安局通報，29歲疑犯蔡××是滕州市人，5月4日午餐飲酒後，下午3時57分駕車接朋友一起外出購物，下午4時5分在滕州市善國南路自北向南超速行駛，從右側強行超車時發生事故，造成2人當場死亡、4人經搶救無效死亡、2人受傷。肇事司機蔡××被當場控制，警方抽血檢驗，他血液中酒精含量為129.7mg/100ml。警方前日對涉醉駕肇事司機採取刑事拘留強制措施。

網傳短片顯示事發時肇事車高速超車時失控撞向巴士站台，撞飛一連串候車人群，直至撞倒電燈柱後停下。此後，當地官方一直不透露事件，事發巴士站也連夜恢復原貌。資深傳媒人胡錫進接連在微博喊話滕州官方公開詳情，質疑當局是否因為「五一節」尚未結束，不希望公開此事「破壞節日氣氛」。

內地酒駕分為「飲酒駕駛」、「醉酒駕駛」，前者標準是司機血液中酒精含量超過20mg/100ml，處罰方面是暫扣6個月駕駛證，罰款1000元（人民幣，下同）以上2000元以下，有前科者拘留10日以下、吊銷駕駛證；後者，司機血液中酒精含量大於或等於80mg/100ml，追究刑事責任，吊銷駕駛證、5年內不得重新取得駕駛證。

無論是酒後或醉酒駕駛發生重大交通事故，均要追究刑事責任並吊銷駕駛證，終身不得重新取得駕駛證。