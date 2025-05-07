中歐因新疆人權齟齬 上月底華解除5歐洲議員制裁

新疆於2014年開始推行將部分當地民眾送入「職業技能教育培訓中心」（外媒稱為「再教育營」）學習的運動，據稱是為祛除極端化思想、拓寬就業機會，但引發歐美對新疆人權議題高度關注，並批評新疆當局存在嚴重侵害人權行為。

2021年3月，歐盟宣布對4名新疆官員實施制裁。制裁對象包括時任新疆公安廳長陳明國、新疆政法委書記王明山、新疆生產建設兵團黨委書記王君正和前新疆政法委書記朱海侖4名個人，以及新疆生產建設兵團公安局。歐盟認為，生產建設兵團也是「再教育營」的管理負責單位。

這是1989年天安門事件後，歐盟首次對中國祭出制裁。北京隨即宣布反制措施，對歐洲包括多名歐洲議會議員、政府官員、學者以及智庫的10名個人和4個實體實施制裁，理由是這些個人和實體嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息。其中，被制裁的邁克爾‧加勒（Michael Gahler）等5名時任歐洲議會議員及其家屬被禁止入境中國內地及香港、澳門特區。