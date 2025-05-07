中歐建交50周年 習近平賀電籲攜手應對挑戰 外交部邀歐領導人訪華 證實雙方互撤交往限制

因新疆人權紛爭，中歐自2021年關係逐漸轉冷，加之電動汽車關稅摩擦影響雙方關係改善。不過，昨官方釋放的信息表明，中歐關係實現轉圜並將全面回暖。國家主席習近平、國務院總理李強昨分別同歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩互致賀電。新華社報道，習近平在賀電中指出，中國和歐盟建交50年來，中歐關係已經成為世界上最具影響力的雙邊關係之一；一個健康穩定的中歐關係，不僅成就彼此，而且照亮世界。

習近平重申反對單邊霸凌 歐盟稱願加強合作

「我高度重視中歐關係發展，願同科斯塔主席和馮德萊恩主席一道努力，以建交50周年為契機，總結中歐關係發展經驗，深化戰略溝通，增進理解互信，鞏固伙伴定位，擴大相互開放，妥處摩擦分歧，開闢中歐關係更加美好的未來。」習近平提出，中歐雙方要堅持多邊主義，捍衛公平正義，反對單邊霸凌，攜手應對全球性挑戰，共同推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，為世界和平、穩定、發展、繁榮作出更大貢獻。

新華社引述歐盟領導人表示，在當前全球不確定性和地緣政治變化的背景下，歐盟願同中國深化伙伴關係，加強交往合作，維護聯合國憲章宗旨原則，攜手應對共同挑戰。

在昨例行記者會上，外交部發言人林劍應詢介紹，經雙方商定，中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制。林劍說，過去幾年，中歐立法機構交往因為眾所周知的原因，出現了一些波折；當前形勢下，雙方都認為，中歐加強對話合作十分重要。

國家副主席韓正昨在北京出席慶祝中國歐盟建交50周年招待會，並分別會見歐洲理事會前主席米歇爾和歐盟駐華使節代表。韓正表示日前中歐立法機構全面恢復交流，為中歐關係發展提供了新動力。

韓正：全面恢復交流是發展關係新動力

歐盟駐華大使提貿易不平衡關切

出席招待會的歐盟駐華大使為庹堯誨（Jorge Toledo）表示，歐方領導人在致習近平賀電中提到，建立在公平和對等基礎上的平衡關係符合歐中共同利益，需要深化雙方接觸與合作。庹堯誨提及歐中貿易和經濟不平衡問題，以及歐企在華市場缺乏公平競爭環境，稱歐中關係的改善將取決於歐方的一些主要不滿能否得到解決。

中歐峰會依照慣例每年一次輪流在中國和歐洲舉行。上次峰會是2023年底在北京舉行。今年3月，英國《金融時報》曾報道，習近平婉拒歐盟邀請，不會前往布魯塞爾出席紀念歐中建交50周年峰會。

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