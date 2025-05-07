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台下周首實彈試射海馬斯火箭 射程可打閩浙沿海 將成攻台難題

【明報專訊】台軍向美國採購的首批M142高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬斯），擬於下周一（12日）在屏東進行實彈射擊，將是海馬斯火箭首度在台試射。海馬斯具高度機動性和精準性，在俄烏戰爭中表現出色，被稱是烏「抗俄神器」，大陸軍事自媒體指出，海馬斯不容易防禦，將成解放軍攻台難題。

台軍向美方採購共計29套海馬斯系統，去年10月首批共計11套海馬斯系統及訓練模擬器交運到台灣，由陸軍第58炮兵指揮部接收並展開新裝備訓練。《聯合報》報道，這批海馬斯預計下周在屏東九鵬基地進行首次實彈射擊。根據台陸軍所發布射擊通報，5月12日將在屏東滿州、九鵬地區進行「地面武器射擊」。有台灣軍事迷粉絲專業也稱，陸軍海馬斯系統已進駐九鵬基地。

海馬斯烏戰聲名鵲起

獲譽「抗俄神器」

另外，射程可達300公里的MGM140陸軍戰術導彈系統（ATACMS），首批16枚已在今年1月7日交運台灣，其餘48枚依美方排程於今年首季交運。由於這款短程地對地彈道導彈的運用，涉及本土防衛作戰及濱海作戰，將由海、陸軍共同研討聯戰機制。

美交運48枚短程彈道導彈

台國防部作計室聯戰處副處長蘇統偉上校表示，海馬斯是按照陸軍火力跨區增援的需求來籌獲，今年已經利用漢光電腦輔助指揮所演習的時機，驗證聯合作戰指揮中心火力支援協調機制和作戰區指揮運用，獲得的參數將會納入後續作戰計劃來修訂。

海馬斯因烏克蘭運用對抗俄羅斯，使其知名度大增。台灣向美國採購的29套海馬斯，主要武器為864枚精準火箭，射程約70公里；另外向美國採購84枚MGM140導彈，可扮演跨區增援、跨海反制任務要角。

陸軍事自媒體：

海馬斯機動性高攔截難

大陸軍事自媒體「烽火觀點」指出，台軍逐步獲得海馬斯，以及自研的雷霆2000火箭炮也投入現役，不難猜測，未來台軍可能採用「你打你的、我打我的」的戰術，用這些火箭炮直接攻擊福建甚至浙江沿海城市。分析指出，這種攻擊很難防禦，除了海馬斯具高機動性，防空導彈也比火箭彈貴得多，就算能夠成功攔截，也必然牽制大量資源。

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