五一全國銷售增6.3% 人員流動14.67億

【明報專訊】內地「五一」假期（5月1日至5日）昨結束，各地返程車流高峰顯現，昨下午4時至晚上6時現塞車高峰，高鐵亦一票難求，不少打工仔要延遲回程。中國交通運輸部昨通報，5天假期預計全社會跨區域人員流動量累計14.67億人次（此前預計14.2億人次），日均2.93億人次，按年增長8%。