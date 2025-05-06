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五一全國銷售增6.3% 人員流動14.67億

【明報專訊】內地「五一」假期（5月1日至5日）昨結束，各地返程車流高峰顯現，昨下午4時至晚上6時現塞車高峰，高鐵亦一票難求，不少打工仔要延遲回程。中國交通運輸部昨通報，5天假期預計全社會跨區域人員流動量累計14.67億人次（此前預計14.2億人次），日均2.93億人次，按年增長8%。

中國交通運輸部指出，昨全社會跨區域人員流動量2億6945萬人次，按年增長13%。「五一」鐵路客運量累計1億169.2萬人次，日均2033.8萬人次，按年增長10.8%；公路人員流動量累計13.45億人次，增長7.6%。商務部數據顯示，假期全國重點零售和餐飲企業銷售額按年增6.3%。

北京外國人入出境按年增52.1%

「五一」假期，外國遊客來華熱情高漲。新華社報道，4月30日至5月3日，北京口岸入出境外國人數量達6.9萬人次，按年增長52.1%。廣州邊檢總站各口岸5月1日至3日出入境客流達15.4萬人次，增長23%。港澳居民「北上」內地遊也持續升溫。

廣東全省5天假期接待4608.2萬遊客，按年增18.7%，過夜遊比例為29.1%；實現旅遊收入295億元（人民幣，下同），增20.3%。北京全市旅遊售票類消費金額按年增長9.7%，重點監測企業實現銷售額53.4億元。

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