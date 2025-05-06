貴州烏江4船翻覆10死 70人留院 同水域遊船客：多大人携小童

事發前日下午4時40分許，貴州畢節黔西市新仁鄉烏江「百里畫廊」景區六廣河水域遭遇突發大風，造成4艘遊船翻覆，84人落水（4人未受傷）。其中，有兩艘翻覆遊船正在運營，一艘載40人（38名遊客、2名船員），一艘載37人（35名遊客、2名船員）。另兩艘翻覆遊船當時停泊岸邊，共7名工作人員落水，船上沒有遊客。

「上觀新聞」報道，乘搭多艘不同遊船的遊客都說，狂風暴雨和冰雹來得很突然。帶孩子去遊覽的周穎是貴州人，她下午4時上船前還是艷陽高照。景區提供不同船型，有冷氣的遊艇收費60元（人民幣，下同），普通船50元，兒童免票。報道引述遊客劉羽稱，景區很多都是帶着孩子的家長，她所在的那艘船上，就有十幾個孩子。劉羽說，因為天氣熱，很多人當時在一樓船艙，都沒穿救生衣，工作人員沒有要求遊客穿救生衣，也沒有提醒。周穎以及另一艘遊船上的遊客文琳則說，船上工作人員有要求穿上救生衣。

新華社報道，習近平前日發指示稱，近期，有些地方接連發生安全事故造成群死群傷，各地區和有關部門要深刻汲取教訓，堅決克服麻痹思想，進一步壓實各方責任，聚焦旅遊景區、大型公共場所、居民小區、返程交通等，強化安全措施，狠抓工作落實，堅決遏制重特大安全事故多發勢頭。國務院總理李強批示，「五一」假期接近尾聲，要全面排查消除風險隱患。

習近平：堅決遏制事故多發勢頭

國務院副總理張國清率有關部門負責人前晚抵達現場，昨晨主持召開會議，強調要深入開展事故調查，依法嚴肅追責。貴州書記徐麟、省長李炳軍亦到場。

烏江是長江重要支流、貴州省第一大河，六廣河是烏江上游，「百里畫廊」景區沿江山水風光如畫，近年成為熱門旅遊點。翻覆的2艘遊船是貴陽清鎮市新店鎮東湖農用客運有限公司所有，均未超載。清鎮市交通局人員向「極目新聞」表示，當天貴州氣象台曾發布強對流天氣預警，該局收到預警後，用微信群等方式轉發給運輸企業。