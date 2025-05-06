明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

華停發多項經濟民生數據 WSJ：為控制輿論

【明報專訊】中國內部狀况備受外界關注，但最新分析指出，中國已停止發布數百項官方數據，許多數據是投資者、研究者依賴的工具。美國《華爾街日報》（WSJ）4日報道，近年來，中國有關土地買賣、外資投資數據、失業指標信息、企業信心指數等資料已被中斷，甚至連官方的醬油產量報告都不再公布。

房地產數據消失 惹掩蓋泡沫化質疑

報道舉例稱，中國全國土地銷售面積從2010年至2021年皆有數據可參，但2022年就中斷了。中國房地產數據消失，讓外界質疑當局有掩蓋房地產泡沫化的意圖。部分經濟學家長期以來都質疑中國國內生產總值（GDP）數據的正確性，包括2024年增長5%，與2023年設定的目標一致，有分析認為中國可能浮報了2至3個百分點。

2023年中，國內輿論多聚焦於青年就業市場狀况。彼時官方公布的青年失業率21.3%，創下過去最高紀錄。一段時間後，官方宣布修改統計方式，排除了近6200萬名正在大學全日制就讀的人，因此確認青年失業率為14.9%。

2024年4月，中國經濟放緩加劇，外資拋售了價值超過20億美元的中國股票。隨後上海與深圳兩大交易所宣布，停止揭示外資流入與流出的即時數據。新冠疫情後期，中國也停止通報火葬數據。官方並未對多個數據中斷做出具體說明，但分析指是為了控制輿論。

上 / 下一篇新聞