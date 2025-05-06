華停發多項經濟民生數據 WSJ：為控制輿論

房地產數據消失 惹掩蓋泡沫化質疑

報道舉例稱，中國全國土地銷售面積從2010年至2021年皆有數據可參，但2022年就中斷了。中國房地產數據消失，讓外界質疑當局有掩蓋房地產泡沫化的意圖。部分經濟學家長期以來都質疑中國國內生產總值（GDP）數據的正確性，包括2024年增長5%，與2023年設定的目標一致，有分析認為中國可能浮報了2至3個百分點。

2023年中，國內輿論多聚焦於青年就業市場狀况。彼時官方公布的青年失業率21.3%，創下過去最高紀錄。一段時間後，官方宣布修改統計方式，排除了近6200萬名正在大學全日制就讀的人，因此確認青年失業率為14.9%。

2024年4月，中國經濟放緩加劇，外資拋售了價值超過20億美元的中國股票。隨後上海與深圳兩大交易所宣布，停止揭示外資流入與流出的即時數據。新冠疫情後期，中國也停止通報火葬數據。官方並未對多個數據中斷做出具體說明，但分析指是為了控制輿論。