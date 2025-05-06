擴「防諜網」 台調查局納2336特查對象

立法院司法及法制委員會昨邀請調查局等多個單位就「近期連環爆發總統府、國家安全會議、外交部遭共諜滲透及忠誠安全查核不足，導致國家機敏資訊外泄，提出檢討報告及相關防制措施之預算執行情形」進行專題報告。

調查局報告提到，現行明確列出1328個辦理特查職務公務人員，但並不包含負責台灣重大政策規劃與執行的政務人員，及協助各機關首長處理秘書、機要業務約聘僱幕僚人員、立法院職員、立法委員助理等。

調查局表示，依卓榮泰近期指示，已規劃先將行政院及所屬各機關全體政務人員及協助其辦理業務秘書、助理等涉密約聘約僱（合約制聘用）人員、主任秘書層級以上辦公室辦理秘書、機要業務涉密約聘約僱人員，全數納入辦理特查對象。後續規劃逐步納入現職赴大陸管制且具公務人員身分者、關鍵基礎設施涉密人員，若立法院也提列辦理特查對象，預估查核對象將達6300餘人。

《中時》：賴改組「戰鬥型內閣」迎罷免投票

另據《中國時報》報道，賴清德將進行內閣改組，行政院長卓榮泰不動，但起用論述強的閣員，轉型為「戰鬥型內閣」，迎戰可能在7月進行的罷免投票及之後立院補選；首波換血重點包括內政部長劉世芳、衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝、國防部長顧立雄、國發會主委劉鏡清等。行政院昨聲明是錯誤消息、純屬臆測。