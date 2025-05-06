邀習到訪 普京：看重俄中關係25年 國防部宣布解放軍參與俄及白俄閱兵

《人民日報》：中俄應維護聯合國的核心體系

《人民日報》昨刊發署名「和音」（人民日報國際評論集體筆名）的評論文章稱，此訪是2013年以來習近平第十一次到訪俄羅斯，兩國元首將舉行今年首次面對面會晤，就新形勢下中俄關係發展及一系列國際和地區重大問題進行戰略溝通。評論文章稱，第二次世界大戰的慘痛教訓告訴人們，弱肉強食、叢林法則不是人類共存之道；中俄同為聯合國創始國和安理會常任理事國，在維護以聯合國為核心的國際體系方面肩負特殊重要責任。

國防部昨在官網公布了解放軍儀仗司禮大隊儀仗分隊，將在周五分別參加俄國、白俄閱兵的消息。這也意味着，解放軍儀仗隊將在莫斯科紅場，接受習近平及普京等人檢閱。人民網報道，俄閱兵綵排當地時間5月3日晚在莫斯科紅場舉行，解放軍儀仗司禮大隊亮相時，受到華僑華人、中國留學生和當地民眾熱烈歡迎。5月7日，莫斯科將在紅場舉行勝利日閱兵總綵排。

人民網：解放軍儀仗隊受當地歡迎

俄學者：兩國攜手應對當前國際各種挑戰

對於發展與中國的關係，據「俄羅斯衛星通訊社」報道，普京表示25年前（2000年）就注意到全球經濟增長中心正在向亞太地區轉移，因此他開始積極發展與中國的關係。普京指出，俄中是鄰國，應建立友好關係，以「使其成為兩國發展的良好因素」。

普京2000年首次當選總統，就任兩個月後國事訪問中國；次年，時任國家主席江澤民國事應邀訪問俄羅斯，其間簽署的《中俄睦鄰友好合作條約》明確雙方「相互沒有領土要求」，為兩國提升更進一步關係奠定基礎。

習近平此番訪俄，中新社引述俄羅斯外交部外交學院東方語言教研室主任亞歷山大·謝苗諾夫認為，相信兩國元首達成的重要共識將引領俄中關係邁向更高水平，豐富俄中戰略協作內涵。謝苗諾夫稱，對俄中兩國而言，2025年是極為特殊的一年，銘記先輩在反法西斯主義鬥爭中的英勇事迹，是這一代人及後代的道義責任。俄中應攜手築起歷史記憶的堅固防線，共同捍衛對那段歷史的正確評價。

謝苗諾夫表示，牢固的友誼與緊密的睦鄰關係、全面戰略協作與互利合作共贏，是當今俄中關係的鮮明特質。正是基於這些要素，俄羅斯和中國才能在當前充滿不確定性的國際局勢中攜手應對各種挑戰。

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