日民用機闖釣島 國防部促勿挑釁

【明報專訊】中國與日本近日圍繞釣魚島紛爭升級。中國外交部亞洲司長劉勁松昨日就日本右翼分子駕駛民用飛機侵闖釣魚島領空向日本駐華使館首席公使橫地晃提出嚴正交涉，敦促日方立即停止非法侵主權活動，採取措施防止類似事件再發生。中國海警局亦聲明，敦促日方立即停止一切違法活動。中國國防部新聞發言人張曉剛昨表示，中方要求日方嚴格約束本國公民活動，停止複雜化釣魚島海空域局勢的挑釁行徑，避免帶來不穩定不安全因素，影響中日關係發展大局。
新華社報道，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，中國海警艦艇上周六（3日）在釣魚島海域例行巡航時，發現一架日本民用飛機上午11時19分非法進入中方釣魚島領空，11時24分飛離。中方海警艦艇隨即對其採取必要管控措施，並起飛艦載直升機警告驅離。
日指華船侵領海 提嚴正抗議
另邊廂，共同社報道，據日本防衛省、第11管區海上保安總部（那霸）稱，中方4艘船上周六中午12時20分前後起相繼駛入釣魚島領海。其中一艘上有一架直升機起飛並飛行約15分鐘。約同一時間，有日本小型民用飛機在周邊飛行。
日本防衛省前日發布消息稱，日本航空自衛隊兩架F-15戰機緊急升空應對。外務省事務次官船越健裕向中國駐日大使吳江浩提出嚴正抗議，要求防止再次發生此事。
張曉剛昨表示，日方言論顛倒是非、不負責任，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，日方民用飛機非法進入中國釣魚島領空，嚴重侵犯中國領土主權，中國海警採取必要管控措施予以警告驅離，完全正當合法。中方將繼續採取有效措施，維護國家領土主權和海洋權益。