日民用機闖釣島 國防部促勿挑釁

新華社報道，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，中國海警艦艇上周六（3日）在釣魚島海域例行巡航時，發現一架日本民用飛機上午11時19分非法進入中方釣魚島領空，11時24分飛離。中方海警艦艇隨即對其採取必要管控措施，並起飛艦載直升機警告驅離。

日指華船侵領海 提嚴正抗議

另邊廂，共同社報道，據日本防衛省、第11管區海上保安總部（那霸）稱，中方4艘船上周六中午12時20分前後起相繼駛入釣魚島領海。其中一艘上有一架直升機起飛並飛行約15分鐘。約同一時間，有日本小型民用飛機在周邊飛行。

日本防衛省前日發布消息稱，日本航空自衛隊兩架F-15戰機緊急升空應對。外務省事務次官船越健裕向中國駐日大使吳江浩提出嚴正抗議，要求防止再次發生此事。

張曉剛昨表示，日方言論顛倒是非、不負責任，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，日方民用飛機非法進入中國釣魚島領空，嚴重侵犯中國領土主權，中國海警採取必要管控措施予以警告驅離，完全正當合法。中方將繼續採取有效措施，維護國家領土主權和海洋權益。