習周三訪俄 慶蘇二戰勝利日 京：共識護戰後秩序 增互信合作

新華社報道，應俄羅斯總統普京邀請，習近平將於周三至周六國事訪問俄羅斯，並出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。外交部發言人表示，習近平將與普京就新形勢下中俄關係發展以及一系列國際和地區重大問題戰略溝通，相信兩國元首達成的重要共識必將深化中俄政治互信，豐富戰略協作內涵，促進各領域合作。

發言人指出，今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，習近平和普京已達成共識，將共同銘記歷史，緬懷先烈，弘揚正確二戰史觀，維護二戰勝利成果和戰後國際秩序，捍衛國際公平正義。他並稱在此特殊歷史節點，出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典是習近平此訪一項重要內容，也是中俄互相支持對方舉辦世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動的應有之義。

普京擬9月回訪 緬抗戰勝利

普京今年4月1日在會見到訪的中國外長王毅時稱，期待習近平在本周五（9日）慶祝活動之際訪俄，俄方並稱這是重大事件。今年2月10日，俄駐華大使莫爾古洛表示，習近平已接受邀請，將出席莫斯科舉行的「衛國戰爭」勝利80周年閱兵儀式，普京也將出席9月3日在北京舉辦的抗日戰爭勝利80周年紀念活動。克里姆林宮發言人德米特裡‧佩斯科夫（Dmitry Peskov）隨後證實，雙方正籌備互訪。

俄羅斯每年5月9日都慶祝「衛國戰爭勝利日」，在莫斯科紅場舉行閱兵儀式。由於俄烏戰爭持續，西方國家領導人今年將不會出席該紀念活動。

路透：台將首紀念二戰歐洲終戰

另據路透社上周五（2日）引述消息人士稱，台灣本周將首度舉行第二次世界大戰歐洲戰場結束戰事的紀念活動，台領導人賴清德會強調侵略行徑必遭擊敗，將發表第二次世界大戰歐戰勝利80周年演說。