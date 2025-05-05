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椰油斑蘭製朱古力 加企落戶推手信

【明報專訊】海南騎樓搭配朱古力，做成一份手信可不可？本報記者近日在海南所見，一間加拿大朱古力公司落戶海南投資建廠後，獲政府助力推廣，盼未來可打造成海南特色IP（知識產權）。

第五屆中國國際消費品博覽會（消博會）4月中旬在海南舉辦，場內一個攤位貨架放着各式具海南特色的朱古力，包裝上貼有海南騎樓、沙灘等，部分還加入椰子油、斑蘭葉等本土特色材料。「以前外地人到海南來旅遊，都是買咖啡、椰汁，未來可能是拿一份朱古力。」加綠巧中國營銷發展中心總經理李三軍說。去年起，海南省文旅部門助力該企業，建立「海南伴手禮」形象。

加綠巧由加拿大綠色巧克力工廠有限公司（Green Chocolate Corks Ltd）成立，落戶海口江東新區投資建廠。公司從海外進口生產設備、可可豆，同樣享受增值加工免關稅政策。

現主力加工 盼種植包裝一條龍

海南是目前全國最適合種植可可的種植區，適合發展朱古力全產業鏈。李三軍表示，目前公司從加拿大引入技術，「我們再在本地做調味、造型等淺層加工」，盼未來可補齊從種植到深加工的整個產業鏈。

不過李也指出，在海南投資仍有局限，例如目前中國大陸做包裝的材料、設備仍具較大優勢，產業鏈更完善，「我們要在大陸做包裝，然後再發到海南，海南在這方面仍較薄弱」。

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