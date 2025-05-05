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平租獎金吸百萬高才 一般青年難自來

【明報專訊】自貿港發展建設需人才支撐，海南島自2018年實施「百萬人才進海南行動計劃」，目標是到今年引進的各類人才佔當時該省人口九分之一，即約100萬人。

截至今年3月，海南官方通報已累計吸引85.1萬各類人才。南繁研究院科研助理李藝超是其中一人，她數年前與丈夫一起作為科研人才到三亞，定居海島專研作物育種。一家住在距研究院百米的新公寓，孩子也入讀當地小學。

南繁研究院位於三亞崖州灣科技城，這裏曾是三亞經濟較落後區域，園區甫建設時路不通、車不來，超市、醫院、學校也難覓蹤迹。不到6年，柏油路四通八達，一棟棟商品房拔地而起，不少是作為「人才公寓」。李藝超和丈夫可享低廉租金或購房補貼，「附近的配套設施都很齊全」。自貿港面向國際，科技城亦推出外籍人才支持政策，全職引進的高層次人才每人可獲20萬到400萬元人民幣獎勵。

高端人才受全方位政策扶持吸引來瓊，一般年輕人則不然。海南地理偏居一隅，收入水平低、大型企業較少，仍缺乏對年輕人前來就業發展的吸引力。

海口三亞物價高 他城教育醫療較差

海口、三亞作為旅遊城市，物價與收入失衡，年輕人面臨「高消費、低薪酬」壓力，而其他城市的教育醫療資源相對匱乏，一定程度上削弱人才扎根意願，這是海南今後轉型發展面臨的課題。近年發展生態旅遊的三亞大茅村，村支書李學京提及，村裏年輕人大多離鄉發展，而作為該村盈利來源的水果加工食品要拓寬銷售渠道，離不開年輕人的思路來幫忙。

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