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專家稱引領貿易轉型 制度需實驗

【明報專訊】建設海南自貿港，不僅是為中國未來進一步融入全球化「先行先試」，探索開放型制度建設，同時亦是中國向東南亞輻射的一個橋頭堡。

學者稱瓊經濟弱 聯動大陸成本高

海南大學和遼寧大學特聘研究員陳波指出，海南自2020年建設自貿港，經歷新冠疫情等考驗，真正建設時間或不足兩年，目前仍處於最前期，有不少「短板」，例如海南經濟基礎薄弱，自身產業鏈、綜合配套能力比中國大陸經濟圈差得多。

據公開資料，去年海南地區生產總值（GDP）為7935.69億元人民幣，是全國4個未破「萬億」省份之一。

陳波稱，由於海南是離島，「大陸經濟圈要跟海南進行配套的話，中間涉及到海運空運，涉及的成本會比大陸其他地方要更高」，因此需更多時間找發力點。

一般而言，自貿港是「自貿區」的升級。海南自貿港建設，是為對標新加坡、阿聯酋迪拜等全球自貿港的經驗，實施最高標準的貿易投資自由化、便利化制度。

「海南現在成了中國最開放的一塊熱土，也就是『實驗田』，從這個角度來講，所有中國現有的官員，對於經貿開放的管理制度還是不夠的。」陳波說，海南需不斷嘗試，「尋找適應海南自身產業經濟的配置，以及配套的市場開放和管理制度」。

根據自貿港建設總體方案，建設自貿港，是要打造中國高水平對外開放的重要門戶。國家高端智庫CDI資深研究員宋丁則指出，美國正嘗試顛覆其一手建立的貿易秩序，中國在此轉變期，亦在構建新的全球、區域貿易網絡，「但這種貿易模式是開放性、多極化的，例如強調金磚合作、推進RCEP（區域全面經濟伙伴關係協定）合作等。在這個大的盤子裏頭，肯定有一個實驗區」。他認為此背景下，海南不論地理位置，還是政策，「都是有利於中國在新體系中扮演引領者的角色」。

這對經濟基礎薄弱的海南來說，是相當大的挑戰。宋丁表示，考慮關稅戰在短期內難以解決，必須強化海南對自貿港制度的認識、管理，「（建自貿港）對國內也是重要的試驗過程，要做好充分的試驗準備，包括在一定階段上難以出成效的準備」。

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