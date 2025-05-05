海南自貿吸外商 關稅戰下挑戰多 零關稅毗東盟 近年外資規模反跌一成

（海南自貿港．系列三之一）

海南自貿港正以「零關稅、低稅率」政策，致力營造吸引投資的前沿陣地。企業進駐海南島，不僅能享受加工增值免關稅等多重政策，同時利用「北望大西南、南向東盟」的區位優勢，市場前景廣闊。不過海南建設自貿港恰逢全球化逆流、中美高關稅對抗升級，近年實際使用外資數據有所下跌。學者分析指出，這是目前海南的重大挑戰之一。明報中國組

位於海南島西北部的洋浦經濟開發區，擁有深水港，北與廣西隔海相望，毗鄰東盟自貿區，更是中東、非洲油氣進入中國的第一節點。

中石化設加工廠 稱成本低於同行

「我們生產用的原料、產品都從這個碼頭進出，這裏的水深15米，是天然的深水港。」在中國石化海南煉化公司的乙烯配套碼頭，該公司計劃經營部副經理宋鵬俊近日指出，碼頭有4個泊位，年吞吐能力達557萬噸，接收中東、西非、俄羅斯的進口原油，把產品加工後，供應海南島及內陸市場，部分產品銷往東南亞。

由於海南地處中國最南端，相較其他地方，能節省一筆可觀的原油運輸費。此外在自貿港政策下，企業在海南進口原料加工增值超過30%後，銷往中國內陸可享免關稅。海南煉化去年5月底起享受此優惠政策，「免除關稅後，跟同行包括東南亞、日本、韓國企業相比，在原料採購上具有成本優勢」。

該政策2020年落實以來，據海口海關統計，共減免11.71億元（人民幣，下同）稅款。

同樣作為洋浦首批享受免關稅政策的企業，海南澳斯卡國際糧油有限公司自投產以來，亦獲相關減免，至今共節省3億元成本開支。

這間企業主要研發、生產加工食用植物油與磷脂產品，2020年8月落戶洋浦。在政府支持下，僅花6個半月時間，就建好首條生產線。目前年產量加工達每年100多萬噸。

「我們的工廠距離碼頭不到兩公里，方便原料進來。」海南澳斯卡國際糧油有限公司副總經理曹又華稱，公司主要從加拿大、巴西等國進口原料，加工成食用油後銷往國內，輻射雲南、貴州等地。「我們一半的產品借助西部陸海新通道，將產品運到西南市場。」

糧油商盼進軍東盟 憂經貿格局轉差

雖然公司目前以內銷為主，不過曹稱東盟國家擁有豐富水產品，卻缺乏商用飼料、規模化的壓榨工廠，一些客戶盼他們將產品銷往東盟，只是礙於目前國內訂單排得過滿，交付壓力大，未來盼借助海南地理優勢「向外走」。他稱中國粵港澳大灣區、中西部、東盟3個地區加起來，人口逾10億，市場「可以說相當大」。

數據顯示，2020年起，東盟已取代美國成為中國最大貿易伙伴，2022年雙邊貿易額在中國對外貿易額中的比重超過15%。這對海南意義重大，中國版圖上，海南離東盟最近。早在2023年，海南提出營造「兩個總部中心」，即中國企業進入東盟的總部基地，以及東盟企業進入中國市場的總部基地。

然而，自貿港建設恰逢國際經貿格局碎片化，今年更遇上中美貿易戰升級，在海南投資的企業密切關注局勢。曹又華稱，原材料進口不涉及美國，不受直接影響，但現在經貿格局仍是業界最憂心的。

在今年博鰲亞洲論壇上，外經貿部（商務部前身）原副部長龍永圖指出，當前國際貿易環境不利，海南自貿港「某種意義上可說是生不逢時」。去年，中國（海南）改革發展研究院長遲福林亦提及，地緣政治風險成為全球投資者關注的首要因素，海南自貿港吸引外資困難增加，尤其是外商投資愈來愈集中在地緣政治偏好一致的國家。他形容自貿港建設處在「關鍵當口」，估計「挑戰大於機遇」。

翻查數據，2018至2022年，海南實際使用外資均呈增長態勢。根據中國外資統計公報，海南2022年實際使用外資37.1億美元，2023年32.6億美元，下跌12%。至於去年公報暫未發布。

海南省商務廳指出，去年該省實際使用外資規模全國排名第十，未有公布具體數字。

龍永圖：可說是生不逢時

學者：不因一數據質疑開放勢頭

「（這幾年國際格局）對海南肯定有負面影響」，海南大學和遼寧大學特聘研究員陳波向本報指出，海南作為自貿港向世界開放的進程中，一直從制度建設方面向前推進，開放程度愈來愈大。「可是從數據上，沒有看到特別明顯吸引外資的效果，甚至還出現下降。這是因為大環境（影響）。」可說這是海南自貿港目前最大挑戰。不過陳波強調，從一個國家開放的戰略來看，不會因一個數據去質疑開放的戰略勢頭。

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