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公路遊現熱潮 五一租車倍增

【明報專訊】今年「五一」假期自駕出行火熱，具有交通運輸和景觀欣賞雙重功能的旅遊公路熱度持續攀升。國內租車訂單規模在去年高基數上繼續強勁增長，河南洛陽、河北秦皇島、浙江金華等城市的租車訂單量比去年同期增長均超100%。

公路出遊 近9成屬自駕

交通運輸部昨通報，5月2日全社會跨區域人員流動量2億9275.4萬人次，按年增長3.6%。其中公路流動量2億6893萬人次，增長2.7%。其中超過87%是自駕出行。「五一」假期旅遊公路熱度持續攀升，杭州、西安、青島、武漢、成都等傳統熱門城市周邊旅遊公路成為大熱門，貴州、雲南、新疆等遠途省份旅遊公路也「異軍突起」，形成「傳統景區帶動+新興網紅地崛起」的雙發展格局。

旅遊平台「飛豬」數據顯示，國內遊租車訂單規模持續增長，洛陽、秦皇島、金華、台州、常州等城市的租車訂單量按年增長均超100%，熱門旅遊城市及其周邊1至2小時車程的小眾目的地，正成為民眾假期自駕出遊首選。

港珠澳大橋好風光吸跨境車

中新社報道，邊檢部門介紹，港珠澳大橋的通關便捷性，加上跨越伶仃洋的壯麗景色，使其成為內地旅客跨境出行的首選通道之一。「五一」假期截至昨日下午4時，珠海港珠澳大橋邊檢站共查驗出入境旅客超過28.3萬人次、車輛達5.7萬輛次，按年分別增長54.7%和41.7%。

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